Плани про початок навчання

В соціальних мережах поширився фейк про те, що з 1 вересня у школах скасовується навчання через карантин. Проте у МОН цю інформацію спростували та запевнили, що освітній процес триватиме.

До теми МОЗ спонукатиме вчителів вакцинуватися до 1 вересня

А якщо школа не зможе працювати в очному форматі, то будуть організоване змішане чи дистанційне навчання.

Так, у Львові з вересня усі школи повертаються до очного навчання. Однак, якщо хоч одна дитина захворіє на коронавірус, увесь клас переведуть на самоізоляцію.

Щоб всю школу закрили на карантин, потрібно, щоб понад 50% учнів були на самоізоляції або щоб місто перейшло у червону зону епідемічної небезпеки. В будь-якому з цих двох випадків діти продовжать навчатись, проте вже дистанційно,

– зауважила начальниця управління освіти Львова Зоряна Довганик.

Водночас в Одеській ОДА пропонують перенести початок навчального року у школах та університетах, щоб продовжити туристичний сезон. В такому випадку навчання розпочнеться не 1 вересня, а майже під кінець місяця – 20 вересня.

Цю ідею вже підтримали голови Одеської, Миколаївської та Херсонської ОДА. Але остаточного рішення поки немає.

Минулого тижня міністр освіти запевнив, що школярі розпочнуть навчання в повноформатному режимі, без дистанційних уроків. Сергій Шкарлет переконаний, що навіть за високого рівня захворюваності учні 1 – 4 класів та учні інклюзивно-ресурсних центрів зможуть ходити до школи.



Навчання в очному режимі / Фото НУШ

У яких випадках школи переходитимуть на дистанційне навчання? Освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявив, що школи, де не буде вакциновано 80% педагогів, навчатимуть учнів дистанційно, якщо регіон потрапить до жовтої, помаранчевої або червоної зони епідемнебезпеки.

Чого найбільше бояться батьки учнів перед 1 вересня? Співзасновниця ГО "Смарт освіта" , експертка Оксана Макаренко розповіла, що батьки бояться того, що школи взагалі не відкриють. На їхню думку, це найгірший сценарій розвитку подій.

"Батьки втомилися від дистанційного навчання, яке було під час карантину. Вони його вважають найгіршим розвитком подій. Гірше, ніж прийти в школу, де є частина невакцинованих вчителів", – заявила Макаренко. Водночас батьки не хвилюються через те, що багато вчителі досі невакциновані і це може нести небезпеку.

Яким буде навчання для студентів у вишах

Ще минулого року у МОН наголошували, що університети мають автономію і можуть самостійно вирішувати, як їм організувати навчальний процес. Тому тут все залежить від керівництва вишу.

Як працюватимуть виші, за даними видання "Апостроф":

"Львівська політехніка" і ЛНУ ім. І. Франка почнуть навчальний рік в офлайні. Зокрема, в політехніці при посиленому карантині планують, що у студентів будуть окремо лекційні дні (дистанційно), окремо – дні для практичних і лабораторних занять (очно). Детальніше про навчання у цих вишах – читайте у статті.

У Харківському національному університеті ім. В. Казаріна сказали, що студентів сповістять ближче до початку навчального року. 1 вересня планують почати заняття в аудиторіях, але багато чого буде залежати від епідеміологічної ситуації в країні.

У Києво-Могилянській академії думають про змішаний формат для перших курсів: лекції хочуть проводити онлайн, а семінари і практичний заняття – в аудиторіях. А старшокурсникам з 1 вересня доведеться навчатися дистанційно, їх планують виводити в аудиторії поступово.

А в Національному авіаційному університеті, КНЕУ ім. В. Гетьмана та "Київській політехніці" – наразі не знають, яким буде формат навчання з 1 вересня.

Знову ж таки – навчання буде залежати від карантинної зони. Якщо місто в зеленій зоні – то перешкод для очного навчання немає. Якщо ж показники захворюваності виростуть, то вузи будуть зобов'язані перевести студентів на дистанційне навчання.

Цікаво, що станом на серпень було опубліковано приблизно 2,5 тисяч вакансій у сфері дошкільної, початкової та середньої освіти. На них претендують понад 6,7 тисячі людей. І середній показник зарплати серед освітянських вакансій – 6 900 гривень.

Найпопулярніші вакансії:

вчитель середньої школи – 1 814 осіб шукають таку роботу (є 774 вакансії);

вихователь – 1 666 осіб шукають таку роботу (є 743 вакансії);

помічник вихователя – 1137 осіб готові працювати на такій посаді (є 249 вакансій);

асистент вчителя – 529 осіб шукають цю роботу (є 88 вакансій);

учитель початкових класів – 520 осіб хочуть мати таку роботу (є 117 вакансій).

Окрім того, Сергій Шкарлет заявив, що Україна виділила гроші на покращення умов під час навчання у школах. Зокрема, є понад 750 мільйонів гривень, які можна використати на засоби індивідуального захисту – маски та дезінфектори.

Вакцинація вчителів

Згідно з постановою уряду, з 80% вакцинованих працівників школи будуть відкритими, навіть якщо область потрапить у жовту, помаранчеву чи червону зону.

Проте міністр освіти та науки Сергій Шкарлет заявляв, що освітян не змушуватимуть робити щеплення, але таки проведуть роз'яснювальну роботу.

Ми не можемо примусити. Єдине, що ми можемо робити – мотивувати і пояснювати, що це важливо не лише для них самих,

– зауважив директор ліцею "Львівський" Андрій Закалюк.

Проте вчителі відмовляються від щеплень. Так, в Івано-Франківську кожен 3 освітянин відмовився від вакцинації. Ще близько 20% педагогів вагаються.

"Якщо захворюваність в області буде на межі "жовтої зони", тоді навчальні заклади, де відсутні 80% вакцинованих вчителів, не матимуть права на функціонування в режимі офлайн. Я сподіваюся на свідомість педагогів", – наголосила начальниця відділу обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я Марта Локатир.

На початку серпня 2021 року від коронавірусу 2 дозами імунізувалися 40% працівників Івано-Франківських шкіл. До 1 вересня обіцяють вийти на 50%. За даними МОЗ, найвищі показники вакцинації серед освітян на Київщині – це майже 90% щеплених.

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Водночас на Тернопільщині під час посиленого карантину невакциновані вчителі повинні будуть робити ПЛР-тести кожного тижня, щоб школи змогли працювати в очному режимі.

Найкращі вчителі та випускники

На національну премію для вчителів Global Teacher Ukraine 2021 подали анкети понад 3200 педагогів. Експерти відібрали 50 півфіналістів, які здивували своєю професійністю.

Топ-50 вчителів премії Global Teacher Prize Ukraine 2021:

Ігор Андрієнков – вчитель англійської мови, який працює у Новомиколаївському ліцеї у селищі Шевченкове, що на Харківщині. Ганна Арінархова – учителька хімії з Києво-Печерського ліцею №171 "Лідер". Алла Бентковська – вчителька англійської мови зі спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов I–III ступенів №1 ім. Т. Шевченка у Бердичеві. Ірина Бірюк – вчителька англійської мови Першотравенської школи №3, Донецька область. Наталія Бойко – учителька біології, екології, основ здоров`я та хімії з Жоравського НВК – ДНЗ (ясла-садок) Яготинської міськради у селі Жоравка на Київщині. Максим Борисенко – вчитель інформатики з Миколаївського муніципального колегіуму ім. В. Чайки. Петро Британський – вчитель географії та STEM-курсу з ліцею "Греміум" у Києві. Тетяна Бурцева – вчителька початкових класів з Івано-Франківської початкової школи № 26. Ганна Бут – вчителька з біології, громадянської освіти, художньої культури та німецької мови, класна керівниця з Мелітопольського професійного аграрного ліцею в Запорізькій області. Тетяна Бутурлим – вчителька української мови, української літератури з онлайн-школи "Меридіан" та освітнього центру "Школа успіху" в місті Ніжин Чернігівської області. Павло Віктор – вчитель фізики з Рішельєвського наукового ліцею в Одесі. Ольга Владичко – вчителька захисту Вітчизни та образотворчого мистецтва з Сокальського ліцею № 1 ім. О. Романіва на Львівщині. Наталія Власова – вчителька всесвітньої історії, громадянської освіти, історії України, людини і світу, основ медіаграмотності та правознавства з наукового ліцею міжнародних відносин у Дніпрі. Валентина Гатальська – вчителька англійської мови з гімназії "Троєщина" у Києві. Юлія Гвоздецька – вчителька алгебри та геометрії з Харківського наукового ліцею-інтернату "Обдарованість". Ірина Горобченко – вчителька зарубіжної літератури, української мови та літератури з школи №6 у місті Горішні Плавні на Полтавщині. Елла Даниліна – класна керівниця, вчителька мистецтва, технологій та трудового навчання у школі № 13 з міста Українськ, що на Донеччині. Сергій Джавахішвілі – вчитель хімії з Кременчуцького ліцею № 4 "Кремінь" в Полтавській області. Юлія Должанська – класна керівниця, вчителька української мови та літератури з Харківського приватного ліцею-школи "Ранок". Ганна Древицька – вчителька біології та фізкультури з онлайн-школи "Меридіан" у Києві. Дмитро Дробітько – вчитель фізкультури з Бахмутської школи № 5 з профільним навчанням у Донецькій області. Оксана Єрохіна – вчителька англійської мови з Херсонської гімназії № 3. Богдан Завидовський – вчитель біології, хімії та природознавства з приватної школи Primus Inter Pares School у Дніпрі. Сергій Здор – вчитель біології та хімії з Піщанського ліцею у Харківській області. Маріанна Климчук – вчителька англійської мови з дистанційної школи "Меридіан" з села Долішній Шепіт Чернівецької області. Олександр Колесник – вчитель Історії України та правознавства школи № 31 у Вінниці. Сергій Колісніченко – вчитель всесвітньої історії та історії України з ліцею "Науковий" у Кропивницькому. Катерина Корзун – вчителька української мови і літератури з Олексіївської школи у Дніпропетровській області. Тетяна Короід – вчителька української мови і літератури школи № 78 Печерського району у Києві. Владислав Кронгауз – вчитель всесвітньої історії та історії України з Харківської спеціалізованої школи № 3. Ольга Кулініч – вчителька біології з школи-гімназії №1 у місті Хмільника на Вінниччині. Сергій Лавров – вчитель фізкультури з НВО № 6 "Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання "Натхнення" у Кропивницькому. Мар’яна Лисишин – вчителька англійської мови з Коломийського ліцею № 9 в Івано-Франківської області. Світлана Меркулова – вчителька іноземної мови з Ірпінської спеціалізованої школи № 2 з поглибленим вивченням економіки та права на Київщині. Віталій Мушинський – вчитель фізкультури з Судилківського ліцею у Хмельницькій області. Лідія Насонова – вчителька зарубіжної літератури, української мови та літератури з навчального закладу ThinkGlobal у Харкові. Наталія Олійник – вчителька початкових класів з Уманської школи-колегіуму № 7 у Черкаській області. Василь Отземко – вчитель всесвітньої історії, громадянської освіти, захисту Вітчизни, історії України та правознавства з Квітчанської школи у місті Корсунь-Шевченківський на Черкащині. Аліса Павлюк – вчителька початкових класів, математики та української мови, "Я і світ" з початкової школи № 26 у Івано-Франківську. Леся Павлюк – вчителька початкових класів з ліцею № 7 у Івано-Франківську. Ольга Петренко – вчителька української мови та літератури з школи № 28 у Чернігові. Микола Попадюк – вчитель всесвітньої історії, громадянської освіти, історії України, правознавства, основ критичного мислення у Чернівецькому ліцеї № 10. Артур Пройдаков – вчитель української мови та літератури з приватної школи "Мідгард" у Києві. Гліб Репіч – вчитель хімії з атмосферної школи "Київ глобал скул" у столиці. Максим Романов – вчитель географії з Харківського приватного ліцею-школи "Ранок". Оксана Русанова – вчителька алгебри, геометрії, природознавства, фізики з школи "Академія інтелекту" з селища Ворзель на Київщині. Олена Сєдакова – вчителька початкових класів з школи № 8 військово-цивільної адміністрації у місті Торецьку в Донецькій області. Наталія Сковородкіна – вчителька англійської мови (у початковій школі), зарубіжної літератури та педагог-організатор у Білозерській школі №18 у Донецькій області. Оксана Словік – вчителька початкових класів у Луцькому ліцеї №27 Волинської області. Володимир Сокол – вчитель початкових класів та англійської мови у початковій школі з Харківського навчально-виховного комплексу №106 ім. В. Кисіля. Лілія Телішевська – класна керівниця, вчителька української мови та літератури з школи №99 у Львові. Тамара Уманська – вчителька зарубіжної літератури, української мови та літератури з Кремінського ліцею №5 на Луганщині. Світлана Ховрак – вчителька алгебри, геометрії та математики у Кременчуцькому ліцеї №4 "Кремінь". Оксана Хомич – учителька початкових класів з Новопечерської школи у Києві. Микола Цимбал – вчитель трудового навчання з Черкаської гімназії № 9. Владислав Штегельський – вчитель всесвітньої історії, громадянської освіти, економіки та історії України у ліцеї Educator у Києві. Анастасія Ярова – вчителька англійської мови з Маріупольської школи № 51 у Донецькій області.

Вже 1 вересня стане відомо, хто потрапить до фіналу цьогорічної премії, де кваліфіковане журі визначить переможця. Його ім’я оприлюднять на церемонії нагородження 2 жовтня у Києві.

Педагог, який здобуде головний приз та стане найкращим учителем України, отримає 250 тисяч гривень та підтримку реалізації власних освітніх проєктів.

Цьогоріч 528 учасників основної сесії ЗНО отримали 200 балів. З них 500 учасників отримали 200 з одного з іспитів, а 27 учасників – 200 балів з двох тестів.

Максимальну кількість балів з трьох предметів набрав лише випускник київського фізико-математичного ліцею Денис Кінзерський. Він отримав на ЗНО-2021 по 200 балів одразу із хімії, біології та математики. Непоганий результат у хлопця й з української мови – 196 балів.

Зокрема, 57 випускників шкіл отримали з чотирьох предметів ЗНО не менше 790 балів, зокрема 200 балів з однієї дисципліни.

В яких регіонах України навчалися випускники шкіл, які набрали з чотирьох предметів 790 балів та більше:

м. Київ – 12 осіб;

Львівська область – 12 осіб;

Харківська область – 5 осіб;

Одеська область – 3 особи;

Тернопільська область – 3 особи;

Чернівецька область – 3 особи;

Київська область 2 особи;

Дніпропетровська область – 2 особи;

Івано-Франківська область – 2 особи;

Полтавська область – 2 особи;

Сумська область – 2 особи;

Вінницька область – 1 особа;

Волинська область – 1 особа;

Донецька область – 1 особа;

Закарпатська область – 1 особа;

Запорізька область – 1 особа;

Миколаївська область – 1 особа;

Рівненська область – 1 особа;

Херсонська область – 1 особа;

Черкаська область – 1 особа.

Найкращі результати ЗНО / Інфографіка 24 каналу

Ці учасники ЗНО й змагатимуться за іменні премії у розмірі 100 тисяч гривень від держави. Член освітнього комітету ВРУ Роман Грищук припускає, що грошову винагороду можуть отримати всі 32 найрозумніших учасників тестувань. А його колега Сергій Бабак наголошує: "Понад тридцять бути не може. Ми дуже чітко прописали критерії".

Додамо, що у 2021 році жоден випускник шкіл з Хмельницької, Житомирської, Кіровоградської, Чернігівської, Луганської областей, а також тимчасово окупованої АР Крим не зміг набрати сумарно з чотирьох навчальних предметів 790 балів та більше.

До теми Шкарлет розповів про вступну кампанію-2021 та зміни для абітурієнтів на наступний рік

Цікаво, завдяки новому закону про державну мову чиновники змушені складати іспити на визначення рівня володіння українською мовою. За перший місяць іспит уже склали понад 7 тисяч осіб.

Скільки чиновників не склали іспит з володіння державною мовою? Відсоток тих осіб, які іспиту не склали, не перевищує 2% (близько 70 людей).

Протягом першого місяця іспитування вже 3412 осіб отримали сертифікати про рівень володіння державною мовою:

державні сертифікати рівня А1 – жодної особи;

рівня А 2 – 3 особи;

рівня В1 – 29 осіб;

рівня В2 – 240 осіб;

рівня С1 – 1075 осіб;

рівня С2 – 2065 осіб.

Скандали в сфері освіти

На Рівненщині тріщить по швах новий ліцей

У селі Пісків, на Рівненщині, розвалюється новий ліцей, який відкрили у 2017 році. Там стіни вже у щілинах, деякі почали обвалюватись та просів фундамент. Батьки бояться за життя своїх дітей. Слідство встановило, що підрядник відмив майже 400 тисяч гривень на будівництві і виконав його неякісно. Деталі – читайте у статті.

Жахливі умови гуртожитку педвишу в Сумах

Батько першокурсниці Сумського педагогічного університету Микола Педько показав фото жахливих умов у гуртожитку вишу. Там умивальники без кранів, ліжка без матраців, а плита без ручок, які вмикають конфорки.

Відомо, що проживання у звичайних кімнатах коштує 520 гривень на місяць. Але є кімнати з поліпшеними умовами – вони обійдуться у 1000 гривень. Таких в університеті наразі 56. У них зробили капітальний ремонт, є гаряча вода у кожному блоці.



Плитки у гуртожитку Сум / Фото Миколи Педька

Також студенти Національного авіаційного університету у Києві вимушені жити у жахливих умовах. За їх словами, у гуртожитку величезні таргани, брудні душові з іржею, обшарпані кухні та вбиральні, побиті раковини. Фото та деталі – дивіться тут.

Декан Харківського вишу вимагав 15 тисяч доларів за вступ до аспірантури

Харківська прокуратура викрила декана місцевого вишу на отриманні хабаря. Так, він вимагав 15 тис доларів США за сприяння у вступі до аспірантури одного із Національних наукових центрів.

Декан навіть вимагав розділити хабар – 7500 доларів треба було заплатити якомога швидше перед вступом, а решту – безпосередньо перед захистом дисертації.

У деяких школах на перервах вчителі спілкуються російською мовою

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив, що у деяких закладах освіти з українською мовою навчання, особливо на сході та півдні України, освітній процес, зокрема в позаурочний час, все ще може здійснюватися недержавною мовою.

Так, є факти, що вчителі спілкуються з учнями державною мовою, а на перервах чи позашкільних заняттях, педрадах чи батьківських зборах говорять російською мовою.

Окрім того, надійшли звернення щодо спілкування російською мовою під час навчання в вишах Одеси, Черкас, Києва, Харкова та Херсону.

Чиновника підозрюють у розтраті 2 мільйонів гривень на ремонті шкіл

Київська міська прокуратура вручила підозру начальнику управління освіти Святошинської районної держадміністрації у Києві Олексію Сукеннікову.

Його управління освіти уклало 12 договорів із 8 підрядними організаціями на ремонт шкіл. Але там були завищені обсяги будівельних робіт та роботи, якої взагалі не виконали. Сума розтрати сягає 2 мільйонів гривень.

Новини у сфері вищої освіти

В гуртожитках ЛНУ немає місць для поселення студентів

У гуртожитках Львівського національного університету ім. Івана Франка не вистачає місць для поселення студентів. Зокрема, для близько 500 першокурсників не можуть знайти місця у гуртожитку.

Тому зараз адміністрація вишу домовляється з керівництвом інших університетів, аби розмістити своїх студентів. Йдеться про Львівський аграрний університет, Львівський лісотехнічний інститут, Комерційну академію.

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Міністерство охорони здоров’я має оприлюднити офіційну позицію щодо впровадження норми, яка врегулює питання поселення студентів до гуртожитків. Там вважають, що краще бути вакцинованим, ніж два тижні бути на самоізоляції.

Натомість у Міністерстві освіти і науки заявили, що невакциновані студенти можуть безперешкодно заселятися у гуртожитки. Там наголосили, що зараз немає жодних вимог щодо обов'язкової вакцинації студентів.

Діти політв'язнів можуть вступати до українських вишів без ЗНО

Понад сотню українських політв'язнів ув’язнили в Криму. Серед них найбільше кримських татар. Володимир Зеленський переконує, що їхніх дітей потрібно підтримувати. Зокрема, обговорять можливість пільгового вступу до вишів без ЗНО для дітей політв’язнів.