У членів комісії, які заперечили плагіат у Шкарлета, теж виявили плагіат: курйозні деталі
У наукових роботах членів Комісії з академічної доброчесності університету "Чернігівської політехніки" знайшли плагіат. Хоча вони самі нещодавно заперечували наявність плагіату у роботах міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.
Плагіат у роботі Вікторії Маргасової
Так, у докторській дисертації голови комісії Вікторії Маргасової "Стратегія забезпечення стійкості економіки України до загроз економічній безпеці" знайшли плагіат. Про це йдеться у дослідженні, яке опублікували на сайті "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях".
Цікаво Зарплата Сергія Шкарлета: скільки міністр-"плагіатор" заробив в уряді
У її роботі помітили численні копіювання тексту без належних посилань, синоніми та перефразування – загалом 70 сторінок.
Особливо нам подобається заміна Росії на Україну та російської економіки на вітчизняну.. Маргасова замінила 2010-2014 років словами "на найближчі роки". Правильно! Хіба ж можна в дисертації 2014-го року писати про плани уряду на 2010 рік?,
– кажуть автори аналізу дисертації.
Плагіат у роботі Аліни Пінчук
Також підозрілі та свідомо фальшиві публікації, а також численний перехресний академічний плагіат, знайшли у дисертації членкині комісії Аліни Пінчук, яка також є доценткою і директоркою навчально-наукового інституту економіки університету.
Свою роботу "Стратегія забезпечення сталого розвитку сільського господарства в умовах діджиталізації економіки України» Пінчук лише у 2020 році захистила. Але експерти кажуть, що вона присвоїла текст, зокрема, з дисертації викладачки цього ж університету Тетяни Шестаковської.
Виявляється, їх об’єднує дещо ще. І це "дещо" – це перехресний академічний плагіат. В докторській дисертації Шестаковської ми знаходимо шматки раніше написаної статті Аліни Пінчук, і навпаки – в докторській Пінчук є тексти від Шестаковської,
– додають автори дослідження.
Що відомо про плагіат Шкарлета
Приклади плагіату помітили у монографії Шкарлета – там були повністю скопійовано абзаци зі статтями авторства Бугая. Також дослідники проаналізували його докторську дисертацію та помітили, що там понад 87% роботи – плагіат. Так, виявили збіги тексту зі статтями Гончаренко Л. П. та Покропивного С.Ф.
Наявність плагіату у роботах Сергія Шкарлета підтвердили у Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО).
Так, етичний комітет агентства встановив текстові запозичення без посилань у 4 наукових публікаціях Шкарлета. Висновок НАЗЯВО про плагіат підтвердили іноземні експерти. Але міністр освіти не погодився зі звинувачення у плагіаті та подав до суду на Нацагентство.
Поділитися новиною
-
Для розваг та навчання: 5 причин, чому школярам потрібна власна фотокамера23 грудня 2020 , 11:26
-
Виховуємо російськомовну еліту, – у дитсадку на Дніпропетровщині українську назвали непотрібною29 грудня 2020 , 20:45
-
На підготовку дистанційного навчання у школах на 2021 рік виділили 1 мільярд, – МОН29 грудня 2020 , 09:42