У наукових роботах членів Комісії з академічної доброчесності університету "Чернігівської політехніки" знайшли плагіат. Хоча вони самі нещодавно заперечували наявність плагіату у роботах міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.

Плагіат у роботі Вікторії Маргасової

Так, у докторській дисертації голови комісії Вікторії Маргасової "Стратегія забезпечення стійкості економіки України до загроз економічній безпеці" знайшли плагіат. Про це йдеться у дослідженні, яке опублікували на сайті "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях".

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У її роботі помітили численні копіювання тексту без належних посилань, синоніми та перефразування – загалом 70 сторінок.

Особливо нам подобається заміна Росії на Україну та російської економіки на вітчизняну.. Маргасова замінила 2010-2014 років словами "на найближчі роки". Правильно! Хіба ж можна в дисертації 2014-го року писати про плани уряду на 2010 рік?,

– кажуть автори аналізу дисертації.

Плагіат у роботі Аліни Пінчук

Також підозрілі та свідомо фальшиві публікації, а також численний перехресний академічний плагіат, знайшли у дисертації членкині комісії Аліни Пінчук, яка також є доценткою і директоркою навчально-наукового інституту економіки університету.

Свою роботу "Стратегія забезпечення сталого розвитку сільського господарства в умовах діджиталізації економіки України» Пінчук лише у 2020 році захистила. Але експерти кажуть, що вона присвоїла текст, зокрема, з дисертації викладачки цього ж університету Тетяни Шестаковської.

Виявляється, їх об’єднує дещо ще. І це "дещо" – це перехресний академічний плагіат. В докторській дисертації Шестаковської ми знаходимо шматки раніше написаної статті Аліни Пінчук, і навпаки – в докторській Пінчук є тексти від Шестаковської,

– додають автори дослідження.

Що відомо про плагіат Шкарлета

Приклади плагіату помітили у монографії Шкарлета – там були повністю скопійовано абзаци зі статтями авторства Бугая. Також дослідники проаналізували його докторську дисертацію та помітили, що там понад 87% роботи – плагіат. Так, виявили збіги тексту зі статтями Гончаренко Л. П. та Покропивного С.Ф.

Наявність плагіату у роботах Сергія Шкарлета підтвердили у Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО).

Так, етичний комітет агентства встановив текстові запозичення без посилань у 4 наукових публікаціях Шкарлета. Висновок НАЗЯВО про плагіат підтвердили іноземні експерти. Але міністр освіти не погодився зі звинувачення у плагіаті та подав до суду на Нацагентство.