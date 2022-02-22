Півтори години ударів: все, що відомо про жорстоке побиття школярок у Запоріжжі

У листопаді в Запоріжжі жорстоко побили трьох школярок. Четверо дівчат-підлітків завдавали їм ударів ногами і руками майже півтори години – і все нібито через ревнощі. Що відомо про побиття школярок – читайте всі деталі у статті.

За бійкою спостерігали інші підлітки, але ніхто не втрутився. 24 канал повідомляв, що постраждалі дівчата отримали такі травми, як перелом носа та перелом куприка.

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Що відомо про побиття

Трьох школярок побили 22 листопада 2021 року ввечері на спортмайданчику школи №12 у Шевченківському районі Запоріжжя. Розголосу інцидент набув після того, як відео побиття опублікували у місцевому телеграм--каналі "Це Запоріжжя".

На відео одна з нападниць "обгрунтовує" розправу тим, що дівчата нібито "цілувалися з Іллюшею". Насправді побиття тривало майже півтори години. До школи дівчат заманили обіцянкою віддати телефон, який раніше викрала одна з агресорок.

Опублікований запис триває понад 10 хвилин, і майже весь цей час із невеликими перервами школярок били – ногами та кулаками. Вони кричали "вибачте!", просили відпустити, плакали, але це не зупинило знущань.

Побиття школярок у Запоріжжі / Відео з телеграм--каналу "Це Запоріжжя"



Головна нападниця вимагала зі своїх жертв по 2 тисячі собі на картку як відкупні та лякала зв'язками в поліції. Пізніше вона почала говорити вже про 5 тисяч. Вона також погрожувала роздягнути побитих школярок і відправити їх додому голими.

Ніхто зі свідків не втрутився в бійку

Записував усе на телефон якийсь підліток. Як видно на відео, за побиттям спостерігали чимало дітей. Дехто сміявся і підбурював нападниць. Дівчатам, яким постійно наносили удари, ніхто не допоміг.

У повідомленні до відео в телеграм-каналі зауважувалось, що потерпілі залякані, а нападниці намагаються зам'яти справу через правоохоронців.

Однак вже 7 грудня, пресслужба Нацполіції Запорізької області випустила реліз щодо інциденту. Правоохоронці повідомили, що 22 листопада батьки трьох школярок звернулися до поліції через побиття їхніх дітей. І що вже встановили: на відео – те саме побиття.

Що відомо про постраждалих та їхній стан

Постраждалі дівчата – 2007, 2008 та 2005 років народження. Наразі це все, що про них відомо. З соцмереж стало відомо, що школярки отримали серйозні травми:

проблеми з нирками,

перелом носа,

ще одна дівчина тривалий час не бачила одним оком.

Однак згідно з офіційними висновками судово-медичної експертизи, тілесні ушкодження двох постраждалих кваліфікуються як легкі.

Одній з постраждалих під час нападу зламали носа. 13 грудня 2021 року школярці зробили операцію. На неї чекала ще одна – лікарі мали вирівняти носову перегородку. Також повідомлялось, що після побиття у дівчинки проблеми із нирками.

Як повідомила прокурорка Вікторія Побийвовк, у однієї з постраждалих школярок зламаний куприк. Про яку саме з трьох дівчаток йдеться, обвинувачка не уточнила.

Що відомо про нападниць

Спочатку повідомлялося, що у побитті брали участь чотири дівчини – так само школярки, всі у віці 15-16 років.

Але згодом з'ясувалось, що одна – вже студентка 2-го курсу Запорізького машинобудівного вищого професійного училища. На відео саме ця дівчина виглядає найжорстокішою і найголовнішою агресоркою.

В училищі ТСН розповіли, що дівчина вкрай проблемна. Заняття часто прогулює, але батьки попросили педагогів їм не телефонувати, бо самі не мають впливу на доньку.

Крім того, від початку у справі п'ять фігурантів. Про п'ятого тривалий час не було нічого відомо. Була версія, що це хлопець, який знімав усе на відео. Проте у прокуратурі наголосили, що усі п'ятеро – дівчата, і всі вони вказані в обвинувальних актах.

Що загрожує нападницям

Спочатку інцидент кваліфікували за статтею №125 Кримінального кодексу (навмисне легке тілесне ушкодження). Але після того, як з'явилося відео, кримінальне провадження перекваліфікували – на хуліганство, а також відкрили ще одне – вимагання.

А 16-річну студентку училища відправили до СІЗО на два місяці (60 діб). Потім термін утримання під вартою продовжили до 7 березня. Інші четверо дівчат перебувають під домашнім арештом.

21 лютого пресслужба Запорізької прокуратури повідомила, що правоохоронці завершили слідство у справі, прокурори склали і передали до суду обвинувальні акти.

За статтями, які зазначені в обвинувальних актах, агресоркам загрожує:

хуліганство – обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк до 4 років;

вимагання – карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років;

таємне викрадення чужого майна (крадіжка) – карається штрафом від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів, громадськими роботами на строк від 80 до 240 годин, виправними роботами на строк до 2 років або арештом на строк до 6 місяців;

грабіж, поєднаний з насильством – карається позбавленням волі на строк від 4 до 6 років;

розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб – карається позбавленням волі на строк від 7 до 10 років із конфіскацією майна.

Адвокатка булерки після першого рішення суду щодо запобіжного заходу подавала апеляцію. Захисниця просила замінити утримання в СІЗО на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета. Сама дівчина запевнила суд, що розкаюється, хоче попросити вибачення у побитих дівчат. Але суд залишив рішення в силі, тож дівчина має чекати на суд за ґратами.

До слова, на території однієї з луцьких шкіл жорстоко побилися два учні. Причину бійки наразі не встановили, проте правоохоронці розслідують справу. Деталі – за посиланням.