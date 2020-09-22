На Житомирщині на COVID-19 захворіли майже півсотні працівників закладів освіти. Через це довелось закрити класи та школи на карантин.

Про це на брифінгу розповіла заступниця голови Житомирської ОДА Наталія Остапченко, передає 24 канал.

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Відтак, 6 шкіл закрити повністю, в решті – на карантин пішли окремі класи. В школах захворіли не лише працівники, а й школярі. Більша частина з них перебуває на лікуванні у медзакладах.

Всього захворіло:

48 працівників освіти,

12 дітей.

В області загалом закрили:

12 шкіл,

10 садочків.

У 12 школах не працює 37 класів. А в садочках захворіли 2 дітей і 28 працівників.

Всього з 1 вересня захворіло 14 дітей, 8 з яких перебувають у лікарні,

– повідомили в Житомирській ОДА.