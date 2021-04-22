Через хуліганство сина жінку притягнули до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов'язків.

До теми Тримала всю школу в страху: на Сумщині 13-річна школярка зацькувала вчителів

Вчителі поскаржилися на поведінку учня матері, а згодом подали заяву в поліцію. Працівники поліції та служби у справах дітей провели бесіду з жінкою.

Хуліганство учня:

він постійно порушував дисципліну в школі,

голосно розмовляв під час уроків з використанням нецензурної лексики,

грався в телефоні,

приносив до школи енергетичні напої та вживає їх під час уроків,

курив біля школи,

при цьому зовсім не реагував на будь-які зауваження вчителів.

У суді розповіли, що матір учня не виконує батьківські обов’язки щодо виховання сина. Та призначили їй штраф у розмірі від 85 до 170 гривень.

До слова, на Житомирщині підліток заради розваги влаштував булінг на навчальних веб-платформах. Учень зламав акаунти вчителів, звідки писав образливі коментарі про інших педагогів.