Через хуліганство сина жінку притягнули до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов'язків.
До теми Тримала всю школу в страху: на Сумщині 13-річна школярка зацькувала вчителів
Вчителі поскаржилися на поведінку учня матері, а згодом подали заяву в поліцію. Працівники поліції та служби у справах дітей провели бесіду з жінкою.
Хуліганство учня:
- він постійно порушував дисципліну в школі,
- голосно розмовляв під час уроків з використанням нецензурної лексики,
- грався в телефоні,
- приносив до школи енергетичні напої та вживає їх під час уроків,
- курив біля школи,
- при цьому зовсім не реагував на будь-які зауваження вчителів.
У суді розповіли, що матір учня не виконує батьківські обов’язки щодо виховання сина. Та призначили їй штраф у розмірі від 85 до 170 гривень.
До слова, на Житомирщині підліток заради розваги влаштував булінг на навчальних веб-платформах. Учень зламав акаунти вчителів, звідки писав образливі коментарі про інших педагогів.