Ще 8 листопада він написав відкритого листа до Міністерства освіти та науки й наразі очікує відповіді. Його також підписали понад 250 людей, зокрема українські письменники, вчителі та громадські діячі.

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Чому письменник просить вилучити книжки "Світової літератури" зі шкіл? Василь Кухан написав, що під обкладинкою підручника Євгенії Волощук зі світової літератури для 5 класу ховається не тільки російський дух.

Там тхне рабським ставленням авторки підручника до нації агресора. Чи не половина ілюстрацій – це репродукції картин російських художників. Невже в Україні ніхто не робив ілюстрацій до казок народів світу? Був момент, коли у мене склалося враження, ніби пані Євгенія окремі розділи просто переписала із якогось російського підручника,

– вважає Кузан.

Письменник опитав близько 10 вчителів. Всі вони підтвердили, що змушені викладати дітям світову літературу за вказаним підручником, адже альтернативи у багатьох школах наразі немає.

У відкритому листі Василь Кузан вимагає розпочати процес вилучення зі шкіл України підручників "Світова література" авторства Євгенії Волощук для 5, 6, 7, 8, 9 класів та оголосити конкурс на створення нових підручників "Зарубіжна література" для шкіл.

До слова, в українських підручниках часто можна помітити спотворену чи проросійську інформацію. Наприклад, у шкільних підручниках з історії України для 9 та 10 класів помітили спотворену карту України – вона була без окупованого півострова Крим.

Водночас у підручнику з історії України пишуть, що Росія заснувала кілька українських міст – Одесу, Дніпро, Сімферополь та Севастополь.