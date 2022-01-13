Після загибелі школяра у громаді на Волині учням заборонили виходити зі школи на перервах

Через загибель школяра у Володимир-Волинській громаді учням шкіл під час уроків та перерв заборонили виходити за межі навчального закладу.

Начальниця управління з гуманітарних питань Оксана Бігун каже, що таке рішення ухвалили керівники усіх дев'яти шкіл громади.

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За її словами, директори шкіл вимушені йти на такі заходи безпеки, адже ця трагедія насторожила жителів громади і освітян.

Тому 12 січня усі керівники навчальних закладів Володимир-Волинської громади вирішили видати наказ про заборону залишати школу під час уроків чи перерв.

Скільки триватиме заборона, начальниця управління з гуманітарних питань не уточнила. Каже, що така заборона у зв'язку із карантином діяла і раніше, але нині керівники шкіл вирішили посилити заходи безпеки.

Школяр загинув під час перерви

Загиблий школяр навчався у школі №1 міста Володимира. Відомо, що семикласник разом ще з трьома дітьми пішов з навчального закладу під час великої перерви, яка триває 25 хвилин.

Це діти, розумієте. Вони просто встали і пішли. У школі завжди робітник стоїть на дверях і не випускає дітей, але вони вийшли. Сталося так, як сталося,

– розповіла Оксана Бігун.

Після загибелі хлопчика, його однокласники повернулися на урок, але дорослим нічого не сказали. А вже 12 січня з річки Луга поблизу села Заріччя рятувальники витягли тіло 13-річного хлопчика.

До слова, у школі під Києвом побилися двоє підлітків, які були найкращими друзями. Їх забрала швидка, в одного з учнів підозра на перелом носа та забій голови. Деталі інциденту – читайте у статті.