Учні чи їхні батьки не повинні подавати до школи довідку про проходження ПЛР-тесту на наявність коронавірусу, якщо дитина, яка контактувала з хворим, хоче повернутися до навчання після самоізоляції.

Про це йдеться у роз’ясненні МОН, оприлюдненому на сайті відомства.

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Так, згідно з постановою уряду та постановою головного санітарного лікаря України, якщо випадок СОVID-19 підтвердиться в одного з учнів, усі інші учні класу повинні піти на самоізоляцію. Термін карантину осіб, які мали контакт із хворим на COVID-19, складає 14 днів.

Після спливу терміну самоізоляції учні, які контактували з хворим, не зобов’язані проходити лабораторні тестування, зокрема ПЛР-тест.

Відповідно, законодавство України не визначає обов’язок учнів чи їхніх батьків подавати до школи будь-які документальні підтвердження (довідки, висновки тощо) щодо стану здоров’я учнів для продовження ними навчання після самоізоляції.



Як учням повернутись до школи після самоізоляції / Інфографіка 24 каналу

До слова, у ВООЗ вже давно рекомендували, що якщо впродовж 14 днів дитина, яка контактувала з хворим на коронавірус, немає симптомів, то ПЛР-тест їй робити не обов'язково. Проте в Україні деякі школи досі вимагають довідку про проходження лабораторних тестувань.