Після завершення канікул, які МОН рекомендує почати з 15 жовтня, а завершити – 30 жовтня, школи можуть перейти на онлайн-навчання.

Про це йдеться у рішенні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає пресслужба уряду.

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Так, на позачерговому засіданні Державної комісії з питань ТЕБ та НС 12 жовтня розглянули питання щодо особливостей роботи шкіл.

В результаті, Комісія прийняла рішення рекомендувати школам встановити канікули з 15 по 30 жовтня 2020 року, а після цього почати навчання з дистанційної та змішаної форми з урахування епідеміологічної ситуації.

Окрім того, коледжам та університетам тощо рекомендували перейти на онлайн-навчання з 15 жовтня по 15 листопада 2020 року з рекомендованим виїздом студентів із гуртожитків. Але це робити не обов’язково.

До слова, Міністерство освіти і науки рекомендує українським школам внести зміни до структури навчального року та провести осінні канікули з 15 по 30 жовтня 2020 року включно. Більше про це – читайте тут.