Подробиці конфлікту з вчителькою

Вчителька одного зі столичних ліцеїв обурилася, коли учень попросив її вести урок українською мовою. "Пишаюся тим, що я не українка, а русская", – сказала педагогиня, додавши, що, мовляв, 70 років усі говорили російською і нічого.

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Інформація про мовний конфлікт у школі дійшла до керівництва школи, навчально-виховним потенціалом якого є "національне виховання з метою вивчення та збереження спадщини українського народу".

Дивіться відео промови вчительки у київській школі:

Що кажуть у школі

Заступниця директора Валентина Симонова визнала, що голос на відео належить вчительці німецької та російської мов Ларисі Бондар. Інцидент стався на уроці восьмого класу.

Причиною конфлікту стало непорозуміння між дитиною та учителем. Учитель припустився порушення мовного законодавства, етики поведінки педагога і людини взагалі. Вона глибоко переживає і шкодує, що так сталося,

– каже Симонова.

Педагогиня пообіцяла звільнитися

За словами заступниці директора, педагогині, яка працює в навчальному закладі 5 рік, оголосили догану. Вона продовжує виконувати свої обов'язки, але пообіцяла звільнитися.

Не стримала емоції і дуже шкодую, що так сталося. Я вже просила пробачення у свого колективу, при нагоді перепрошу дитину, дуже шкодую, що так сталося. Більше не маю, що додати. Я звільняюся,

– прокоментувала Лариса Бондар.

Заяву на звільнення за власним бажанням учительки директорка ліцею підпише, щойно повернеться на роботу.

Що кажуть освітяни

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов запевняє, що за таке потрібно відразу звільняти, та ще й за статтею.

"Це відверта неповага до законів України, до України, до дитини, а також абсолютне нерозуміння людини, де вона перебуває і що вона робить", – каже посадовець.

До слова, у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка перевірятимуть, якою мовою викладачі проводять пари. Нововведення вирішили запровадити після скарг студентів до Уповноваженого зі захисту державної мови про порушення мовного законодавства. Деталі – читайте у статті.