На які пільги та соціальні стипендії можуть розраховувати студенти у 2021 році
Джерело:"Слово і діло"
В Україні з 1 липня зріс розмір прожиткового мінімуму, і завдяки цьому збільшили розмір стипендій для студентів з числа дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування і тих, які втратили батьків. Скільки вони отримуватимуть та на які ще пільги розраховувати студентам – читайте у статті.
Українські студенти-пільговики можуть розраховувати на соціальні стипендії, безкоштовний доступ до інтернету та додаткову пільгу у вигляді повернення частини коштів на оплату навчання.
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Соціальні стипендії для студентів у 2021 році
Деякі категорії студентів, які навчаються за денною формою та на бюджеті, мають право на соціальну стипендію. Зокрема:
- діти-сироти та позбавлені батьківського піклування;
- особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- шахтарі зі стажем підземної роботи не менше трьох років;
- діти шахтарів (стаж підземної роботи у батьків повинен перевищувати 15 років);
- учасники бойових дій;
- постраждалі учасники Революції гідності та їхні діти;
- діти, батьки яких загинули або зникли безвісти в АТО/ООС;
- діти, батьки яких загинули під час масових акцій протесту;
- діти-переселенці;
- діти та особи з інвалідністю I-III групи.
Яку стипендію отримуватимуть студенти? Для студентів із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, стипендія зросла до 3 тисяч 765 гривень;
А студенти, які в період навчання залишилися без батьків, тепер будуть отримувати 3 тисячі 568 гривень.
Стипендії та пільги для студентів / Інфографіка "Слово і діло"
Інші пільги для студентів
Також студенти мають право на безкоштовне забезпечення підручниками, безкоштовний доступ в інтернет. А студенти, які створили сім'ю, можуть розраховувати на виділення окремої кімнати в гуртожитку.
Окрім того, у всіх студентів є пільги на проїзд у міському та залізничному транспорті – 50% вартості квитка. А студенти, які є членами профспілок у вишах, можуть отримати від них матеріальну допомогу.
Ще одна пільга, про яку мало хто знає – студенти-контрактники можуть повернути частину коштів за оплату навчання у вигляді податкової пільги (18% від вартості навчання). Як отримати податкову знижку – читайте за посиланням.
Дитина навчалася на контракті – отримайте податкову знижку / Інфографіка 24 каналу
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