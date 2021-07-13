Українські студенти-пільговики можуть розраховувати на соціальні стипендії, безкоштовний доступ до інтернету та додаткову пільгу у вигляді повернення частини коштів на оплату навчання.

До теми Вступ-2021: як подати документи та заяви до вишів – інструкція

Соціальні стипендії для студентів у 2021 році

Деякі категорії студентів, які навчаються за денною формою та на бюджеті, мають право на соціальну стипендію. Зокрема:

діти-сироти та позбавлені батьківського піклування;

особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

шахтарі зі стажем підземної роботи не менше трьох років;

діти шахтарів (стаж підземної роботи у батьків повинен перевищувати 15 років);

учасники бойових дій;

постраждалі учасники Революції гідності та їхні діти;

діти, батьки яких загинули або зникли безвісти в АТО/ООС;

діти, батьки яких загинули під час масових акцій протесту;

діти-переселенці;

діти та особи з інвалідністю I-III групи.

Яку стипендію отримуватимуть студенти? Для студентів із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, стипендія зросла до 3 тисяч 765 гривень;

А студенти, які в період навчання залишилися без батьків, тепер будуть отримувати 3 тисячі 568 гривень.



Стипендії та пільги для студентів / Інфографіка "Слово і діло"

Інші пільги для студентів

Також студенти мають право на безкоштовне забезпечення підручниками, безкоштовний доступ в інтернет. А студенти, які створили сім'ю, можуть розраховувати на виділення окремої кімнати в гуртожитку.

Окрім того, у всіх студентів є пільги на проїзд у міському та залізничному транспорті – 50% вартості квитка. А студенти, які є членами профспілок у вишах, можуть отримати від них матеріальну допомогу.

Ще одна пільга, про яку мало хто знає – студенти-контрактники можуть повернути частину коштів за оплату навчання у вигляді податкової пільги (18% від вартості навчання). Як отримати податкову знижку – читайте за посиланням.



Дитина навчалася на контракті – отримайте податкову знижку / Інфографіка 24 каналу

До слова, у МОН наголосили, що вступників загиблих захисників України, які успішно пройдуть конкурс, переведуть на бюджетні місця. Як вони вступатимуть – деталі читайте у статті.