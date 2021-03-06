На піку кар'єри: що робити, коли досягнуто максимуму на роботі

Багато людей сприймають роботу як марафон по кар'єрним сходинкам. Обігнавши всіх конкурентів та досягнувши вершини, часто виникає питання, куди і чи варто рухатися далі.

Більшість задовільняється успіхом та живуть з тим, що мають, але так само багато кар'єристів втрачають мотивацію, оскільки хочуть більшого, а перспектив розвитку більше не знаходять. Психологи підібрали п'ять порад, що варто робити у таких випадках та як перескочити кар'єрну "стелю".

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Зміна робочого місця

У різних компаніях кар'єрна верхівка знаходиться на різних рівнях. Те, що для маленької фірми – межа, для великої є тільки початком шляху. Часом заради перспектив варто влаштуватися на нижчу посаду або меншу зарплату. Тактично таке рішення здається дивним, але стратегічно ви тільки виграєте від цього кроку.

Часто на зміну роботи ми не можемо зважитися тому, що не готові вийти із зони комфорту, адже на старому місці все зрозуміло і звично, а тут доведеться вчитися новому, підлаштовуватися і підкорятися. Та якщо не зробити крок зараз, пізніше змусити себе ризикнути буде ще складніше.

Розвиток в іншому напрямку

Якщо перестати сприймати кар'єру як вічний рух угору, то можна почати відточувати окремі навички, освоювати суміжні професії або заглибитися у свою.

Стежте, щоб саморозвиток не перетворився в пусту трату часу. Будь-яку навичку і знання треба застосовувати в кар'єрі і житті, а не відкладати в комірку непотрібних досягнень.

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Інша галузь

Вам здається, що ви досягли верхівки не лише в конкретній компанії, але й в професії в цілому? Тоді задумайтеся про зміну сфери діяльності. Згадайте свої дитячі мрії, від яких ви відмовилися, щоб отримати престижну професію і "вибитися в люди". А, можливо, варто спробувати трансформувати своє хобі в джерело постійного доходу?

Боїтеся, що так ви перекреслите всі свої досягнення? Насправді, отримані вміння і знання, а також налагоджені зв'язки дозволять швидше досягнути успіху і в новій справі.

Підвищення продуктивності

Спробуйте підвищити свою ефективність, зокрема навчіться виконувати той же обсяг роботи швидше, не втрачаючи при цьому продуктивності. Таким чином ви зможете більше часу присвячувати сім'ї, хобі або подорожам.

Часто люди ховаються від побутових проблем в роботі, знаходять в ній порятунок. Тому спершу подумайте, на що ви витратите час, який звільниться, і через що ви почуватиметеся щасливими.

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Власна справа

Це може бути логічним продовженням кар'єри. За час роботи ви накопичили багатий досвід і сформували уявлення про те, як потрібно вести справи. Чому б тоді не спробувати самим реалізувати свої ідеї?

Власний бізнес не завжди приносить більший дохід, ніж наймана робота, особливо спочатку, а нервів і сил це забирає в рази більше. Тому ретельно зважте всі за і проти, оцініть ризики і знайдіть союзників, перш ніж ступати на шлях підприємництва.