Підвищення зарплат вчителів

Міністр освіти зазначив, що в 2021 році повинні провести два підвищення зарплат для педагогів. Так, перше відбулося в січні, тоді оклади виросли на 20%. А друге підвищення проведуть у грудні, воно складе 9%.

Читайте також Чи зобов’язують учителів інших країн вакцинуватися від COVID-19

Тому за 2021 рік буде підвищення майже на 30%. На 2022 рік очікується підвищення на кінець року – приблизно на 10%, – заявив Шкарлет.

Також очільник МОН запевнив, що кожен вчитель має можливість заробити додатково 20% до окладу. Для цього треба пройти сертифікацію. Так, у 2021 році на сертифікацію подалося 1800 людей.

Сергій Шкарлет додав, що після запущення “Президентського університету” найкращі викладачі будуть отримувати 4 тисячі доларів. Але така зарплата буде не для всіх.



Зарплата вчителів на 2021 рік / Дані МОН / Інфографіка 24 каналу

Заява Шкарлета про навчання у школах

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що школярі розпочнуть навчання в повноформатному режимі, без змішаних чи дистанційних уроків. Проте впродовж навчального року коронавірус буде вносити корективи у формат навчання.

При будь-якому рівні епідемнебезпеки освітній процес триватиме. Якщо заклад освіти не зможе працювати в очному форматі, будуть організовані інші форми (змішана чи дистанційна) і діти продовжуватимуть навчання,

– запевнив Шкарлет.

А раніше уряд видав постанову, що при посиленому карантині будуть працювати лише ті школи, де вакциновано понад 80% вчителів, навіть в червоній зоні. А школи, у яких вакциновано менше 20% педперсоналу, в такому випадку перейдуть на дистанційку.

Зазначимо, що вакцинація педагогів не є обов’язковою і залишається добровільною. Тому директор не має права обмежувати доступ до роботи у школі вчителя, який не отримав щеплення.

Наразі вже вже вакцинувалися двома дозами майже 320 тисяч вчителів, а першою дозою – ще 430 тисяч педагогів. Наприклад, в Івано-Франківську кожен третій вчитель відмовився від вакцинації. А в садочках вихователі відмовляються від щеплення ще частіше.

До теми Мер Івано-Франківська пропонує видавати премії вчителям, які будуть вакцинуватися від COVID-19

Водночас міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко наголосив, що вони мають три сценарії щодо школи – песимістичний, оптимальний і помірний. У МОЗ їх розраховували не по спалаху, а по завантаженості системи охорони здоров’я.

А уряд Латвії прийняв рішення допускати школярів на навчання лише при наявності сертифікату про вакцинацію. Але якщо учні ще не вакцинувалися, вони також можуть пред'явити негативний тест або документ про те, що діти перехворіли на COVID-19.

Додамо, що для підготовки до нового навчального року малозабезпечені родини зможуть отримати одноразові виплати для дітей. Так, на кожного школяра виділять по 2 тисячі гривень. Деталі – читайте у статті.

Скандали в освіті

Викладача університету Карпенка-карого звинуватили у домаганні до студенток

Викладача вузу та актора Володимира Талашка звинуватили в сексуальних домаганнях до студенток. Сценарист Богдан Панкрухін зібрав історії студенток і абітурієнток Київського університету театру, кіно і телебачення, які стикнулися з Талашком.

За його словами, понад 20 років викладач запрошує юних студенток в гості під приводом репетицій, де фотографує оголеними й пропонує інтим. Історії дівчат – читайте у статті.



Володимир Талашко / Фото "Гордон"

Додамо, що у виші створили робочу групу з розслідування інформації про домагання до студенток, а також відсторонили від роботи Талашка з 1 вересня.

Вчителька виступила проти поборів, але отримала проблеми

На Полтавщині вчителька англійської мови Лариса Бондарчук виступила проти збирання поборів з батьків і педагогів школи. Але така позиція обернулася для неї проблемами – двома доганами та судом. Деталі – читайте у статті.

Що робити батькам, якщо в школі вимагають гроші на ремонт – читайте пояснення юристів у матеріалі.

Вчительку учня, який загинув на водоспаді Кам'янці, звинуватили у його смерті

У червні під час екскурсії на водоспаді Кам'янка загинув 6-класник львівської школи. Вчительку Людмилу Гребень, яка супроводжувала дітей, офіційно звинуватили у смерті хлопчика. Якщо провину жінки доведуть у суді, їй загрожуватиме від 3 до 5 років у в'язниці.

Що відомо про загибель школяра на водоспаді У національному природному парку "Сколівські Бескиди" 2 червня під час шкільної екскурсії на водоспад Кам'янка загинув 6-класник. Хлопець намагався зробити селфі, однак впав у швидку течію.



Групу з 44 учнів львівської школи №82 супроводжували 5 дорослих – троє вчителів і двоє батьків. Після загибелі хлопчика у класної керівниці трапився серцевий напад. Вона потрапила в реанімацію.



Також лікарі госпіталізували 53-річного вчителя, який намагався витягнути хлопця з крижаної води. Чоловік отримав обмороження.

Окупанти на Донбасі проводять у школах військову підготовку для учнів

Окупаційні адміністрації на Донбасі проводять системну політику мілітаризації дітей. Вони перепрофілюють звичайні школи в кадетські корпуси військового та козацького типу та пропагують у дітей негативне ставлення до України.

Читайте також Зміни та недоліки закону про створення ліцеїв в Україні

Не всі вчителі зможуть до 1 вересня отримати ноутбуки

Вчителів пообіцяли до 1 вересня забезпечити ноутбуками. Проте з’ясувалося, що через внесені урядом зміни до постанови частина шкіл отримають кошти на придбання ноутбуків лише під кінець року. Деталі – читайте у статті.

Вступ для абітурієнтів на бюджет

Абітурієнтів 9 серпня офіційно зарахували на навчання за державним замовленням до вишів. Так, на бюджет вступило майже 60 тисяч осіб.

Рейтинг вишів, куди вступили найбільше абітурієнтів на бюджет:

Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського – вступило майже 4 тисячі абітурієнтів; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка – 3 066 вступників; Львівська політехніка – 2 448 вступників; Львівський національний університет ім.і Івана Франка – 2 259 вступників; Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна – 1 245 вступників; Національний авіаційний університет – 1 215 вступників; Харківський політехнічний інститут – 1 215 вступників; Харківський національний університет радіоелектроніки – 1 048 вступників; Національний університет біоресурсів і природокористування України – 1 026 вступників; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – 860 вступників.

Найпопулярніші спеціальності у 2021 році:

1 місце – "Середня освіта" (6 217 абітурієнтів);

2 місце – "Медицина" (3 664 абітурієнтів);

3 місце – "Комп'ютерні науки" (3 421 абітурієнтів);

4 місце – "Філологія" (2 325 абітурієнтів);

5 місце – "Інженерія програмного забезпечення" (1 899 абітурієнтів);

6 місце – "Комп’ютерна інженерія" (1 700 абітурієнтів);

7 місце – "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (1 659 абітурієнтів);

8 місце – "Будівництво та цивільна інженерія" (1 492 абітурієнтів);

9 місце – "Право" (1 156 осіб абітурієнтів);

10 місце – "Агрономія" (1 108 абітурієнтів).

Зазначимо, що вступники, які мають пільги та претендують на переведення на бюджет, повинні надати до вишу підтверджувальні документи до 11 серпня, а саме переведення відбудеться до 19 серпня.

Додамо, що у МОН заявили, що невакциновані студенти можуть безперешкодно заселятися у гуртожитки. Там наголосили, що зараз немає жодних вимог щодо обов'язкової вакцинації студентів.

Водночас у Львові ректорам університетів рекомендували поселяти в гуртожитки лише вакцинованих студентів. Деталі – читайте тут.

Рішення уряду

Кабінет Міністрів України затвердив суму на будівництво президентського університету. Будівництво вишу обійдеться у 70 мільйонів гривень.

Навчальний рік у ньому стартує 1 жовтня 2023 року. Концепція передбачає застосування методики навчання за принципом 30% теорії та 70% практики. Що відомо про президентський університет – читайте у статті.

Також уряд дозволив спрямувати залишки субвенції на придбання обладнання для їдалень і навчальних кабінетів шкіл. Нагадаємо, що місцеві органи зекономили майже 7 мільярдів гривень.

Національна комісія зі стандартів державної мови за дорученням уряду оновила умови іспиту на рівень володіння державною мовою для держслужбовців.

Що зміниться?

Змінюється час, відведений для складання іспиту на рівень володіння державною мовою – тепер він становитиме 30 хвилин.

Зменшили максимальну кількість балів за іспит для виконання службових обов’язків – з 162 до 62.

Змінили і письмовий блок іспиту та оптимізували набір завдань. Так, письмова частина складатиметься з тестів – їх стане 29, але вони будуть складнішими. А усна частина міститиме 1 завдання – монолог.

Цікаві новини в сфері освіти

Українську школярку визнали генієм

Українську школярку Вікторію Панченко, яка створила екологічний проєкт, офіційно визнали генієм. Вона також отримала грант на навчання у виші Нью-Йорка.

Школярка отримала бронщову нагороду за проєкт очищення річок за допомогою очерету, що здатний виділяти з води речовини, які її забруднюють.



Вікторія Панченко / Скріншот з відео

Також цього року українські школярі привезли додому багато перемог з міжнародних олімпіад. Зокрема:

На міжнародній олімпіаді з хімії учні отримали дві срібну та одну бронзову медалі, а також спеціальну нагороду.

На міжнародній олімпіаді з фізики учні отримали одну золоту, одну срібну та три бронзові медалі.

На міжнародній олімпіаді з математики команда українських школярів здобула три золота, два срібла та одну бронзу.

На міжнародній олімпіаді з інформатики школярі отримали одну золоту і дві срібні медалі.

Зеленський підписав закон, що дозволяє створювати ліцеї

Президент Володимир Зеленський підписав закон про вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для запровадження профільної освіти. Так, ліцеї повинні мати не менше трьох різних профілів, і їх можуть створювати громади.

Документ запроваджує з 1 вересня 2027 року нові вимоги до роботи ліцею: