Підвищення зарплат вчителів, нові умови вступу, рішення МОН та уряду – підсумки тижня в освіті

Редакція Освіта 24 зібрала всі найважливіші новини, які сталися цього тижня – з 30 листопада по 3 грудня – в українській освіті. Зокрема, підвищення зарплат вчителів з 1 грудня, нові умови вступу до вишів, скасування рішення про науковий ступінь Іллі Киви та інші рішення уряду та МОН.

Підвищення зарплат вчителів

Міністр освіти Сергій Шкарлет повідомив, що ​з 1 грудня 2021 року зарплати вчителів у школах збільшаться на 8,4%.

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Посадові оклади освітян у школах зростуть на 900 – 1300 гривень. Відповідно зарплата стартуватиме від 10 тисяч гривень.

Як збільшиться зарплата вчителів:

зарплата молодого вчителя без категорії та стажу роботи збільшиться з 9 015 до 9 768 гривень;

зарплата вчителя ІІ категорії збільшиться з 11 124 до 12 053 гривень;

зарплата вчителя І категорії збільшиться з 11 912 до 12 906 гривень;

зарплата вчителя вищої категорії збільшиться з 12 698 до 13 759 гривень;

зарплата директора школи збільшиться з 15 742 до 17 057 гривень;

зарплата асистента вчителя збільшиться з 10 338 до 11 200 гривень;

зарплата керівника гуртка збільшиться з 11 124 до 12 053 гривень;

зарплата педагога-організатора І категорії збільшиться з 10 445 до 11 317 гривень.

Шкарлет нагадав, що це друге підвищення оплати праці педагогів за 2021 рік. Перший етап збільшення заробітних плат на 20% відбувся 1 січня поточного року.



Збільшення зарплати для вчителів / Інфографіка МОН

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Нові умови вступу до вишів

Міністерство освіти та науки оновило умови вступу до вишів для абітурієнтів у 2022 році. Так, основний етап вступної кампанії проведуть у липні наступного року.

Що зміниться для абітурієнтів у 2022 році:

З’являється можливість для додаткового набору на контракт бакалаврів за денною формою навчання.

Удосконалять механізм розподілу обсягу державного замовлення за галузями знань, міжгалузевими, підгалузевими групами.

Скоротять перелік паперових копій документів, що їх мають подавати вступники (зокрема, тепер не потрібно буде подавати копії сертифікатів ЗНО та копію документа про раніше здобуту освіту, якщо ця інформація є в ЄДЕБО).

Зміниться перелік обов’язкових предметів для деяких спеціальностей, а саме посилять роль математики під час вступу до ЗВО.

Зокрема, МОН змінило перелік необхідних сертифікатів ЗНО для вступу на спеціальності галузі знань "Міжнародні відносини" та "Охорона здоров’я":

Для вступу на медичні спеціальності змінено два конкурсні предмети – другим предметом вступники у 2022 році зможуть обрати математику або хімію, а третім предметом ЗНО фізику або біологію.

А для вступу на спеціальність "Міжнародне право" абітурієнти третім предметом на вибір зможуть подавати сертифікат з математики або історії України.

Щодо спеціальностей галузі "Міжнародні відносини", то там розширили перелік третього предмета на вибір.

До слова, тестування основної сесії ЗНО-2022 відбудеться за графіком:

фізика – 23 травня;

хімія – 26 травня;

українська мова, українська мова та література – 31 травня;

математика, математика (завдання рівня стандарту) – 3 червня;

іспанська мова, німецька мова, французька мова – 6 червня;

англійська мова – 7 червня;

історія України – 10 червня;

географія – 14 червня;

біологія – 17 червня.

Додамо, що МОН продовжило термін набору іноземних студентів до українських університетів ще на два тижні – до 15 грудня 2021 року.

Терміни вступної кампанії у 2022:

Реєстрація електронних кабінетів вступників для вступу на перший курс розпочнеться 1 липня 2022 року.

Прийом документів від вступників розпочнеться 14 липня і закінчиться 16 липня для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів, 22 липня – для осіб, які вступають за результатами ЗНО, а також вступних іспитів та творчих конкурсів.

Вступні іспити, творчі конкурси проводитимуться в кілька потоків з 1 по 13 липня включно. Співбесіди будуть проводити з 17 до 19 липня.

Формування рейтингових списків абітурієнтів на бюджет, які вступатимуть на основі результатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів, відбудеться не пізніше 27 липня.

Вступники, які отримали рекомендації для зарахування, мають подати оригінали документів для зарахування на бюджет до 4 серпня. Зарахування вступників проводитиметься 5 серпня.

Важливі рішення МОН, МОЗ, Ради та уряду

Нові умови роботи шкіл в жовтій зоні

МОЗ змінило роботу шкіл в жовтій зоні. З 6 грудня почнуть діяти посилені карантинні норми, тож школи зможуть працювати лише за 100% вакцинації працівників. Деталі – за посиланням.

Киві не надали науковий ступінь

Атестаційна колегія МОН відмовила народному депутату Іллі Киві у присуджені наукового ступеня кандидата наук з держуправління. Рішення прийняли одноголосно.



Ілля Кива / Фото "Слово і діло"

Водночас сам Ілля Кива, який залишився без наукового ступеня, заявив, що збирається його повернути. Судячи з емоційного посту, який він розмістив у телеграмі, налаштований одіозний нардеп рішуче.

Верховна Рада ухвалила премії для вихователів, вчителів та учасників ЗНО

Під час засідання Верховна Рада ухвалила кілька щорічних премій для вихователів, вчителів шкіл та профтехів, а також учнів, які найкраще склали ЗНО у 2021 році.

Так, 30 учням, які у 2021 році найкраще склали ЗНО (отримали не менше 790 балів, у тому числі 200 балів за хоча б один навчальний предмет), виплатять премії у розмірі 100 тисяч гривень. Всі деталі – читайте у статті.

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Бюджет на 2022 рік: на що підуть гроші в сфері освіти

Верховна Рада України підтримала у другому читанні Держбюджет на 2022 рік. На освіту в ньому передбачено 153,7 мільярда гривень, а це на поналд 14 мільярдів більше, ніж у 2021 році.

Основні витрати у сфері освіти підуть на школи:

освітня субвенція (зарплати педагогів) – 108,4 мільярда гривень;

субвенція для реформи Нової української школи (закупівля меблів, комп’ютерів, навчальних матеріалів, а також навчання вчителів) – 1,4 мільярда гривень (з яких 400 мільйонів – на підвищення кваліфікації педагогів);

обладнання для їдалень – 1,5 мільярда гривень;

пожежна безпека в школах – 1,5 мільярда гривень;

програма "Спроможна школа для кращих результатів" (для покращення освітнього середовища в школах) – 1 мільярд гривень;

підтримка осіб з ООП – 504,4 мільйона гривень.

Також передбачено кошти для:

підготовки кадрів закладами вищої та фахової передвищої освіти – 27,8 мільярда гривень;

виплат академічних стипендій – 5,14 мільярда гривень;

забезпечення діяльності Національного фонду досліджень, грантової підтримки наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) досліджень – 830 мільйонів гривень;

фонду розвитку закладів фахової передвищої та вищої освіти – 250 мільйонів гривень.

Навчання та зимові канікули для учнів

В Україні учні повернулися до очного формату навчання після затяжних осінніх канікул та дистанційки.

Так, днями всі школи Чернігова працюють у звичному режимі. З 29 листопада учні 1 – 11 класів розпочали навчання в очній формі після місяця дистанційки.

Раніше у МОН наголосили, що очне навчання відновили понад 11 тисяч шкіл.

Які міста повернулися до очного навчання в Україні:

Київ

Львів

Одеса

Чернівці

Черкаси

Миколаїв

Рівне

Івано-Франківськ

Житомир

Харків

Станом на 29 листопада, через відсутність 100% вакцинації освітян понад тисяча шкіл досі вимушені продовжувати дистанційне навчання. За словами Шкарлета, це всього 7,3% від загальної кількості шкіл, проте це тисячі учнів, які потребують живого спілкування.

А вже за місяць дітей чекають зимові канікули. Цього року, за даними МОН, учні відпочиватимуть два тижні – з 25 грудня 2021 року до 9 січня 2022 року.

Коли будуть зимові канікули насправді? На дати зимових канікул можуть вплинути різні обставини, зокрема високий рівень захворюваності на COVID-19, грип, ГРВІ, проблеми з опаленням тощо. Школи можуть посунути канікули навіть заради зручності.

Які регіони вже озвучили дати канікул? У кількох містах вже визначились з датами зимових канікул:

Київ – зимові канікули будуть – зі 25 грудня до 9 січня.

Харків – канікули розпочнуться пізніше – з 30 грудня і, ймовірно, до 16 січня.

Рівне – школярі підуть на канікули за графіком – 25 грудня, і відпочиватимуть до 9 січня включно.

Кременчук – зимові канікули почнуться з 1 січня і триватимуть до 16 січня.

Відсторонення та вакцинація вчителів

З 8 листопада почали відсторонили від роботи невакцинованих вчителів. Спочатку понад 9 тисяч нещеплених працівників шкіл відсторонили. Але згодом частина педагогів передувала і вакцинувалася.

Станом на 29 листопада в Україні досі 2,8 тисячі вчителі відсторонені від роботи.

У школі села Степангород на Рівненщині зараз навчається понад 600 дітей, працюють у закладі – 83 працівники. Але станом на 25 листопада щеплення від коронавірусу зробили лише шестеро.А вже з 3 грудня у бунтівній школі зможуть відстороняти від роботи нещеплених вчителів. Адже там призначили нову директорку. Деталі – читайте у статті

А на Волині вже зареєстрували від працівників освіти 10 позовних заяв на своїх роботодавців. Вчителі просять визнати незаконним та скасувати наказ про відсторонення.

Скільки вчителів вакциновано проти COVID-19? Станом на 29 листопада дві вакцини проти коронавірусу отримали понад 567 тисяч (86,9%) працівників закладів освіти.

Серед регіонів-лідерів з проведення повного циклу вакцинації серед учителів:

Сумська область – 95,8%;

Луганська область – 94,5%;

Черкаська область – 94,1%;

Дніпропетровська область – 94%;

Донецька область – 93,9%.

За даними МОН, ще 9,6% освітян в Україні очікують на другу дозу вакцини.

Скандали та булінг у школах

Жінка побила школяра через кинуту в її дочку сніжку

У міста Шпола Черкаської області засудили жінку, яка побила школяра. Вона зізналася, що накинулася на хлопчика через те, що в її доньку кинули сніжкою. Виявилося, що це зробив навіть не цей учень.

Проте жінку це не зупинило. В результаті медики діагностували у постраждалого хлопчика струс мозку, рану верхньої губи та синець на переніссі.

Знайшли повішеним учня одеського ліцею: вже є кілька версій

В одеському ліцеї "Олімпієць" трагічно загинув учень. У мережі повідомили, що його 30 листопада знайшли повішеним в приміщенні навчального закладу. Також пишуть, що він нібито потерпав від булінгу.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство з поміткою "самогубство".

У школі на Київщині учня роздягли догола

У школі села на Київщині старшокласник роздягнув учня 7 класу на очах в інших дітей. Він утримував хлопчика силою і не дозволяв одягнутися. Адміністрація школи вважає інцидент жартом. Всі деталі – у статті.

Вчитель з київської школи погрожує учням

У школі Києва №152 викладач виховує учнів методом погроз. В мережі оприлюднили відео, як вчитель кричить дітям, що вони негідники і погрожує вибити їхні мізки об стіну.

На Кіровоградщині школяр побив однокласницю

У соцмережах oпублікувaли відeo, нa якoму виднo, як у клaсі учень нaнoсить кількa удapів нoгoю тa pукoю своїй однокласниці. Батьки заяву не подавали, проте поліція проводить перевірку.

Обережно, відео містить сцени насилля.

Школяр побив однокласницю / Дивіться відео бійки



У Запоріжжі блогери хотіли викрасти школяра задля розваги

У Запоріжжі місцеві блогери задля популярності намагалися викрасти 12-річного хлопчика. Поліція вже оформила інцидент. Дитині вдалося втекти, проте через стрес школяр ще тиждень пробув у лікарні.

У Кривому Розі батьки купили пістолет Макарова для школи

У Кривому Розі на Дніпропетровщині батьки зібрали кошти для школи на придбання пневматичного пістолета Макарова, щоб діти навчилися стріляти на предметі “Захисту Вітчизни”. Згодом пост на сторінці школи видалили.

У ліцеї на Харківщині на 550 учнів працюють лише три унітази

У ліцеї №4 в Краснограді Харківської області працюють лише три унітази на понад 550 учнів та ще 100 працівників. Заклад працює в очному режимі, тож дітям доводиться щодня стояти довгі черги, щоб сходити до туалету.

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Директор школи виписав собі премій на 175 тисяч

У Синельниківському районі директор навчально-виховного комплексу незаконно нарахував собі премії на 175 тисяч гривень. Тепер чоловіка судитимуть, йому загрожує 5 років позбавлення волі.

В Одесі під час уроку учням на голови впала стеля

В одеській школі №111 під час уроку 29 листопада обвалилася стеля. Інцидент стався раптово, діти сиділи за партами, тож шматки штукатурки впали їм на голови. Відео – дивіться у статті.

Новини у сфері вищої освіти

У Харкові студенти вийшли на протест проти об’єднання вишів

Студенти Харківського національного університету будівництва та архітектури протестують проти приєднання вишу до Харківського національного університету міського господарства ім. Бекетова.

Учасники акції показово спалили макети своїх робіт. Також вони тримали у руках плакати "Збережемо ХНУБА", "Життя для ХНУБА – ХПІ" та "Нас не питали". Деталі та відео – дивіться тут.

Студенти Поплавського скаржаться на експлуатацію

У Київському національному університеті культури та мистецтв та Київському університеті культури студенти поскаржилися на те, що їх змушуються агітувати школярів вступити до цих вишів. Таким нібито є завдання на практиці. Відео – дивіться тут.