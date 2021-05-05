Підвищення стипендій та оновлення гуртожитків: плани МОН на розвиток профосвіти

Для повноцінного втілення реформи професійної освіти до 2027 року Міністерство освіти і науки запланувало 4 ключових завдання. Зокрема, хочуть підвищити зарплати та стипендії, а також запровадити субвенцію на оновлення гуртожитків.
Всі завдання та плани МОН детально виписані в Концепції Державної цільової соціальної програми розвитку профосвіти на 2022 – 2027 роки.
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Міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що в останні роки в Україні майже не розвивалася профтехосвіта та не підвищували престиж робітничих професій.
В результаті, управлінці формували хибне розуміння ролі кваліфікованих робітників, які насправді є рушійною силою економічного зміцнення країни та благополуччя громадян,
– зазначив Шкарлет.
Тому зараз МОН планує розвиток профосвіти. Зокрема, ця сфера також має значну підтримку з боку президента та уряду.
Проблеми сучасної професійної освіти в Україні:
- недостатня співпраця закладів зі стейкхолдерами (зацікавленими особами) цієї сфери;
- застарілі програми для підвищення кваліфікації педагогів;
- брак інформації про стан ринку праці тощо.
Проте є й позитивні результати. Наприклад, створені навчально-практичні центри, розроблені стандарти на компетентнісній основі, проведено конкурсів професійної майстерності тощо.
Як будуть розвивати профосвіту в Україні
Програма передбачає, що для цілісної модернізації профосвіти необхідно:
- запровадити нову децентралізовану модель управління та фінансування закладів, орієнтованої на результати;
- осучаснити зміст і підвищити якість такої освіти;
- передбачити стимули для розвитку партнерства у сфері;
- вжити заходів з популяризації профосвіти.
Так, профтехи отримають більшу автономію у прийнятті рішень та стимули для власної навчально-виробничої діяльності шляхом використання податкових пільг.
Також програма передбачає перегляд нинішнього фінансування профосвіти та збільшення його обсягів. Зокрема:
- підвищення стипендій для учнів закладів профосвіти до розміру стипендій студентів коледжів – тобто від 490 до 900 гривень на місяць;
- підвищення зарплат педагогів профтехів;
- розроблення методики розрахунку вартості підготовки учнів за професіями з урахуванням їх складності;
- запровадження субвенції на оновлення гуртожитків та спортмайданчиків.
"Для покращення якості профосвіти планується прискорити процедуру затвердження стандартів, також створити нові навчальні матеріали, зокрема електронні", – додали в МОН.
До слова, профтехи та коледжі долучилися до підключення електронних журналів та щоденників. Які заклади освіти вже підключені та розпочали роботу в системі E-journal – читайте за цим посиланням.