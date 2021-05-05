Всі завдання та плани МОН детально виписані в Концепції Державної цільової соціальної програми розвитку профосвіти на 2022 – 2027 роки.

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Міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що в останні роки в Україні майже не розвивалася профтехосвіта та не підвищували престиж робітничих професій.

В результаті, управлінці формували хибне розуміння ролі кваліфікованих робітників, які насправді є рушійною силою економічного зміцнення країни та благополуччя громадян,

– зазначив Шкарлет.

Тому зараз МОН планує розвиток профосвіти. Зокрема, ця сфера також має значну підтримку з боку президента та уряду.

Проблеми сучасної професійної освіти в Україні:

недостатня співпраця закладів зі стейкхолдерами (зацікавленими особами) цієї сфери;

застарілі програми для підвищення кваліфікації педагогів;

брак інформації про стан ринку праці тощо.

Проте є й позитивні результати. Наприклад, створені навчально-практичні центри, розроблені стандарти на компетентнісній основі, проведено конкурсів професійної майстерності тощо.

Як будуть розвивати профосвіту в Україні

Програма передбачає, що для цілісної модернізації профосвіти необхідно:

запровадити нову децентралізовану модель управління та фінансування закладів, орієнтованої на результати;

осучаснити зміст і підвищити якість такої освіти;

передбачити стимули для розвитку партнерства у сфері;

вжити заходів з популяризації профосвіти.

Так, профтехи отримають більшу автономію у прийнятті рішень та стимули для власної навчально-виробничої діяльності шляхом використання податкових пільг.

Також програма передбачає перегляд нинішнього фінансування профосвіти та збільшення його обсягів. Зокрема:

підвищення стипендій для учнів закладів профосвіти до розміру стипендій студентів коледжів – тобто від 490 до 900 гривень на місяць;

підвищення зарплат педагогів профтехів;

розроблення методики розрахунку вартості підготовки учнів за професіями з урахуванням їх складності;

запровадження субвенції на оновлення гуртожитків та спортмайданчиків.

"Для покращення якості профосвіти планується прискорити процедуру затвердження стандартів, також створити нові навчальні матеріали, зокрема електронні", – додали в МОН.

До слова, профтехи та коледжі долучилися до підключення електронних журналів та щоденників. Які заклади освіти вже підключені та розпочали роботу в системі E-journal – читайте за цим посиланням.