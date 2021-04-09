Програма передбачає формування загальних та фахових компетентностей вихователя, які відповідають оновленому Стандарту.

До теми Нові положення про садочок: причини, за що дитину можуть відрахувати з закладу освіти

Зазначимо, що програма складається з теоретичної та практичної складової, самостійної роботи. У змісті програми – 16 взаємопов’язаних тем.

Форма підвищення кваліфікації: дистанційна або мережева

Скільки годин займає програма? Загалом 45 годин. Але вони розподіляються так:

Лекційні заняття – 6 годин;

Практична робота – 26 годин;

Самостійна робота – 11 годин;

Підсумкові заходи – 2 години.

Що повинен вміти вихователь

У МОН назвали загальні компетентності, які має опанувати педагог під час підвищення кваліфікації:

збереження цінностей дитинства, примноження здобутків дошкільної освіти, розуміння шляхів її поступу в історичній ретроспективі;

вільне використання цифрових технологій для реалізації навчання;

генерування нових ідей (креативність);

прийняття обґрунтованих рішень;

співпраця та взаємодія у команді;

організація партнерської взаємодії з батьками вихованців;

міжособистісна взаємодія;

рефлексія та саморозвиток.

Фахові компетентності, якими має володіти вихователь:

Визначати та оцінювати актуальні проблеми дошкільної освіти. Враховувати українські традиції та міжнародні практики в реалізації змісту оновленого Стандарту. Розробляти змістово-методичне забезпечення навчання. Розвивати у дітей дошкільного віку базові якості особистості (самостійність, відповідальність, працелюбність, лідерство, людяність, спостережливість, справедливість, ініціативність, активність, креативність та ін.). Навчатися впродовж життя з метою підвищення особистісно-професійного саморозвитку. Вивчати запити й очікування всіх учасників освітнього процесу в закладі освіти.

Завдання програми з підвищення кваліфікації

Серед головних завдань програми:

ознайомлення вихователів зі стратегіями та тенденціями, які входять до змісту оновленого Стандарту;

удосконалення здатності та готовності педагога планувати навчання для вибудовування індивідуальної освітньої траєкторії дитини дошкільного віку;

формування здатності педагогів організовувати різні види діяльності дітей у садочках на засадах таких базових принципів:

демократичність;

рівний доступ до якісної дошкільної освіти кожній дитини, освіта без дискримінації за будь-якими ознаками;

забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору;

соціально-педагогічне партнерство громади та всіх учасників освітнього процесу.

вдосконалення готовності педагогів до організації партнерства з батьками вихованців задля підвищення культури відповідального батьківства.

До слова, базовий Стандарт для дошкільної освіти затвердили 12 січня 2021 року. В основу документа покладено ідеї гуманістичної педагогіки, патріотичного та громадянського виховання, а також солідарної відповідальності держави, громади, родини до піклування та розвитку дошкільнят.