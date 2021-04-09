Програма передбачає формування загальних та фахових компетентностей вихователя, які відповідають оновленому Стандарту.
До теми Нові положення про садочок: причини, за що дитину можуть відрахувати з закладу освіти
Зазначимо, що програма складається з теоретичної та практичної складової, самостійної роботи. У змісті програми – 16 взаємопов’язаних тем.
Форма підвищення кваліфікації: дистанційна або мережева
Скільки годин займає програма? Загалом 45 годин. Але вони розподіляються так:
- Лекційні заняття – 6 годин;
- Практична робота – 26 годин;
- Самостійна робота – 11 годин;
- Підсумкові заходи – 2 години.
Що повинен вміти вихователь
У МОН назвали загальні компетентності, які має опанувати педагог під час підвищення кваліфікації:
- збереження цінностей дитинства, примноження здобутків дошкільної освіти, розуміння шляхів її поступу в історичній ретроспективі;
- вільне використання цифрових технологій для реалізації навчання;
- генерування нових ідей (креативність);
- прийняття обґрунтованих рішень;
- співпраця та взаємодія у команді;
- організація партнерської взаємодії з батьками вихованців;
- міжособистісна взаємодія;
- рефлексія та саморозвиток.
Фахові компетентності, якими має володіти вихователь:
- Визначати та оцінювати актуальні проблеми дошкільної освіти.
- Враховувати українські традиції та міжнародні практики в реалізації змісту оновленого Стандарту.
- Розробляти змістово-методичне забезпечення навчання.
- Розвивати у дітей дошкільного віку базові якості особистості (самостійність, відповідальність, працелюбність, лідерство, людяність, спостережливість, справедливість, ініціативність, активність, креативність та ін.).
- Навчатися впродовж життя з метою підвищення особистісно-професійного саморозвитку.
- Вивчати запити й очікування всіх учасників освітнього процесу в закладі освіти.
Завдання програми з підвищення кваліфікації
Серед головних завдань програми:
- ознайомлення вихователів зі стратегіями та тенденціями, які входять до змісту оновленого Стандарту;
- удосконалення здатності та готовності педагога планувати навчання для вибудовування індивідуальної освітньої траєкторії дитини дошкільного віку;
- формування здатності педагогів організовувати різні види діяльності дітей у садочках на засадах таких базових принципів:
- демократичність;
- рівний доступ до якісної дошкільної освіти кожній дитини, освіта без дискримінації за будь-якими ознаками;
- забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору;
- соціально-педагогічне партнерство громади та всіх учасників освітнього процесу.
- вдосконалення готовності педагогів до організації партнерства з батьками вихованців задля підвищення культури відповідального батьківства.
До слова, базовий Стандарт для дошкільної освіти затвердили 12 січня 2021 року. В основу документа покладено ідеї гуманістичної педагогіки, патріотичного та громадянського виховання, а також солідарної відповідальності держави, громади, родини до піклування та розвитку дошкільнят.