Кожна країна має свою систему освіти. Але всі вони, не дивлячись на певні відмінності та національні традиції, приділяють багато уваги вдосконаленню навичок викладача, де велике значення мають професійні стандарти.

Директор департаменту акредитації та моніторингу Державної служби якості освіти Іван Юрійчук розповів виданню "На урок" про те, які стандарти для вчителів прийняті в Україні.

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Що Україна вже має і до чого йде? За його словами, на сьогодні в Україні затверджений лише один стандарт – учителя початкової школи. Тому сертифікація фокусується саме на цій категорії викладачів.

Проте, як наголосив Юрійчук, існують проєкти стандарту вчителя базової школи, а з часом можуть розробити один спільний професійний стандарт.

Що таке професійні стандарти для педагогів? Це так би мовити опис "якісного" вчителя. Ці стандарти сприяють професіоналізації вчителювання, підвищують статус професії і формулюють елементи ефективного викладання у школах.

Спираючися на стандарт, учителі можуть розвиватися і у навичках самоосвіти.

Навіщо вчителям сертифікація і хто може брати участь

Професійний стандарт є основою методики оцінювання професійних компетентностей вчителів – сертифікації.

Основні правила сертифікації:

Добровільність – вчителів ніколи не примушують проходити сертифікацію. Реєструються лише ті, хто має відповідну мотивацію.

Роботу вчителів оцінюють освітяни – в якості експертів виступають викладачі, які раніше вже успішно пройшли сертифікацію.

До того ж, вчителі, які успішно пройдуть сертифікацію отримують 20% надбавки до зарплати. Вона виплачується протягом дії сертифікату, а це триває три роки.

Зазначимо, що якщо вчитель не пройде сертифікацію, то це не буде нести якихось негативних наслідків. Мета сертифікації – виявити тих, хто володіє всіма компетентностями на вищому рівні.

Відомо, що у 2020 році було зареєстровано 1591 учасників серед вчителів початкових класів. Незалежне тестування (1-й етап) пройшли – 1045 осіб, експертне оцінювання (2-й етап) – 1040.

Етапи сертифікації сертифікації

Сертифікація складається з трьох етапів:

незалежне тестування (його проводить УЦОЯО);

самооцінювання (здійснюють учасники сертифікації);

вивчення практичного досвіду роботи (залучається не менше 2-х освітніх експертів для оцінки одного учасника).

У 2020 році через введення карантину третій етап сертифікації буде проходити в онлайн-режимі. Там вчителі будуть розв’язувати педагогічні ситуації.

Перелік документів, які необхідно подати на проходження сетифікації: