До всеукраїнського проєкту з профорієнтації та побудови кар’єри "Обери професію своєї мрії" тепер можуть долучитися вчителі шкіл та профтехів, шкільні психологи та всі охочі опанувати основи кар’єрного консультування.

До теми Релігія, страх і примус: чому вчителі відмовляються робити вакцинацію проти COVID-19

Школа кар’єрного консультанта – це офіційна програма підвищення кваліфікації, яку запроваджує Інститут модернізації змісту освіти МОН спільно з Асоціацією інноваційної та цифрової освіти й компанією HR YOU.

Заступник міністра освіти Ігор Гарбарук каже, що професія кар’єрного консультанта нова, але дуже популярна спеціальність, яка є професією майбутнього. За його словами, у США, Канаді та країнах ЄС кар’єрні радники мають попит як серед підлітків, так і серед дорослих людей, адже у сучасному світі людина змінює свою професію декілька разів за життя.

Після завершення курсу вчителі

знатимуть основні етапи, методики, правила проведення та принципи профорієнтаційної роботи;

вмітимуть аналізувати психотипи особистості учня (зокрема за методикою Джона Холланда), визначати тип інтелекту, мотивацію, прагнення, цілі та цінності дитини;

зможуть аналізувати сильні сторони учня, таланти та вибудовувати майбутню кар'єрну стратегію;

дізнаються про різні типи кар'єр і методи їх побудови, основні професійні сфери та основні шляхи розвитку кар'єри всередині них;

освоять аналітику ринку праці та знання щодо перспектив розвитку ринку;

зможуть проводити профорієнтаційну роботу задля досягнення мети учня та підтримки його в ресурсному стані.

Як взяти участь? Розпочати навчання у Школі кар’єрного консультанта можна за цим посиланням, пройшовши реєстрацію.

Учасники, які завершать онлайн-курс "Школа кар'єрного консультана", пройдуть вебінар та захистять практичну роботу, отримають сертифікат про закінчення курсу із зазначенням 1 кредиту ЄКТС.

До слова, Державна служба якості освіти продовжила проведення третього етапу пілотної сертифікації педагогічних працівників до 26 листопада. Цей етап передбачає вивчення професійного досвіду роботи вчителів.