Голова Верховної Ради Дмитро Разумков запевняє, що в Україні насамперед потрібно підтримувати дві головні галузі – медицину й освіту. Проте вихователям у дитячих садочках найближчим часом не варто чекати на збільшення зарплат.

Оскільки на це немає коштів. Про це спікер парламенту Дмитро Разумков розповів в ефірі телеканалу 1+1.

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Голова ВР нагадав, що вчителі у школах отримають зростання заробітних плат у наступному році майже на 30%. Проте вихователі збільшення зарплати не матимуть.

На жаль, сьогодні ми не можемо цього зробити. Якби ми могли ухвалити рішення в бюджеті й виділити кошти.. Але на жаль, ми виходимо з тих умов, що є сьогодні. Ми повернули лише частину коштів, які були забрані з освіти,

– зазначив Разумков.

Спікер парламенту також додав, що між першим і другим читаннями бюджету на 2021 рік відбулося зменшення на чотири мільярди. "Частину коштів ми змогли повернути (йдеться про 790 мільйонів гривень). Гроші підуть на шкільні автобуси та підтримку дітей з окупованих територій", – сказав Разумков.

До слова, МОН підготувало закон щодо підтримки педагогів, які захворіли на COVID-19. Шкарлет підтвердив, що президент готовий внести закон про соціальні гарантії для педагогічних і науково-педагогічних працівників.

Що відомо про підвищення зарплат вчителів у 2021

Зарплата освітян у 2021 році має бути підвищена. Так, з січня наступного року розміри ставок зарплати вчителів збільшаться на 20%, а з грудня – ще на 8,3%. Окрім того, педагоги з вересня 2020 року вже отримали збільшену зарплату на 5,8%.



Зарплати вчителів у 2021 році / Інфографіка МОН

Водночас ексочільниця МОН Любомира Мандзій додала, що затримки у виплаті заробітної плати педагогам у грудні 2020 року не буде. Адже понад 51 мільйон гривень видатків освітньої субвенції буде перерозподілено між місцевими бюджетами, щоб не допустити заборгованості.