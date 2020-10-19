Рівень заробітної плати вчителів у 2021 році підвищать у два етапи: у січні та в липні. Відповідні зміни передбачені в проєкті держбюджету України на наступний рік. Нардепка від "Голосу" Інна Совсун назвала 2 питання, які наразі залишаються невідомими. Зокрема, чи мовиться про кошторис, запропонований зараз для розгляду. Чи той, який буде прийнятий в кінцевому підсумку.

Крім цього, необхідно дізнатися, що це означатиме в плані купівельної спроможності. Про це депутатка та перша заступниця міністра освіти і науки України у 2014 – 2016 роках розповіла в ефірі 24 каналу.

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Вона пояснила, що можна підвищити заробітну плату, але рівень інфляції може її з'їдати. Адже грошей на руках буде більше, однак купити за них вчителі зможуть менше.

"Є ось ці 2 ключові питання, за якими треба уважно слідкувати, аби зрештою зрозуміти, чи рівень винагороди вчителів став більшим", – відзначила Інна Совсун.

Про несправедливість щодо молодих вчителів

За її словами, в Україні є велика проблема з молодими вчителями. Це пов'язано з системою нарахування заробітної плати для педагогів. Вона великою мірою залежить від різних надбавок та доплат. Близько 50% того, що вчитель отримує на руки – гроші, які виплачуються саме за них.

Переважно молоді вчителі їх або отримують менше, або для них взагалі це не передбачено. Велику частину надбавок становлять кошти, наприклад, за стаж.

Чим довше ти пропрацюєш у школі, тим більшу заробітну плату матимеш. Відтак є проблема: молоді вчителі розуміють, що в них навіть немає перспективи отримати більші кошти,

– зазначила народна депутатка.

Вона зауважила, що є старші педагоги, які довго пропрацювали в школі і зараз можуть отримувати близько 10 тисяч. Молоді розуміють, їхня перспектива отримати цю умовну суму – пропрацювати 20 років у школі. Відтак це одна з ключових проблем системи нарахування заробітних плат.

"Це несправедливість щодо молодих педагогів, яку конче треба виправляти. Потрібно узалежнювати заробітну плату від рівня кваліфікації вчителів і давати можливість молодим вчителям швидше отримувати вищу заробітну плату, ніж це є сьогодні", – вважає Інна Совсун.

Чи можуть молоді вчителі отримувати близько 10 тисяч зарплати?

Народна депутатка від "Голосу" вважає, що такий варіант можливий у двох випадках.

Підвищення загальне заробітних плат. І тоді отримують більше всі, але потрохи. Однак тут є питання, чи зростає українська економіка і надходження до держбюджету належним чином, аби таке перекрити. Питання системи нарахування заробітної плати. Тому що зараз це дуже залежить від стажу вчителя. Відтак величезний розрив між молодими педагогами та старими буде зберігатися.

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На її думку, різниця в зарплаті створює неохоту для молодих спеціалістів, відтак вони не хочуть йти в школу. Вони не бачать перспективу.

"Вони розуміють, що незалежно від того, чи ти класно працюєш, застосовуєш нові методики, працюєш з батьками, дітьми – твоя заробітна плата збільшується тільки через 20 років, а не якщо працюватимеш добре", – підсумувала вона.



Зарплати вчителів у 2021 році / Інфографіка МОН