У цій київській школі, яка розташована на проспекті П. Григоренка, 21-Б, навчається 1700 учнів. І раніше там не було власного бомбосховища.

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Тому укриття облаштували у підвальних приміщеннях. Керує процесом учитель предмету "Захист України", полковник запасу. Тепер діти можуть вивчати не лише теорію цивільного захисту, але й відпрацьовувати його на практиці.

Директорка школи Ольга Тимошенко – переселенка з Криму. Керівниця закладу на власні очі бачила, як захоплювали її школу окупанти. Вона добре пам’ятає, що таке російська агресія, і зараз готова до всього.

Що є у бункері школи

У підземному укритті обладнали навчальний клас і тир. Тут є можливість зберігати продукти у холодильнику, щоб перебувати з дітьми тривалий час.



Імпровізована кухня у бункері школи / Скріншот з сюжету ТСН

На випадок відсутності електропостачання – мають піч, яка опалюється дровами. Є водопостачання, у планах також влаштувати туалет.

Є в цьому шкільному укритті також укомплектований зразок тривожної торбинки для учня – тут насамперед інформація про те, як негайно зв’язатись з батьками, запас води, туалетний папір, одноразовий посуд і медикаменти.



Учнів завели до бункера на огляд / Скріншот з сюжету ТСН

Навіть велосипед у бункері поставили на той випадок, якщо не буде ходити громадський транспорт.

На вході до підземного укриття зробили напис "Тут живуть люди" та приготували білі прапори.

До слова, 17 лютого російські окупанти обстріляли школу у Врубівці на Луганщині. На момент обстрілу в навчальному закладі знаходилися 30 учнів та 14 працівників. Один снаряд поцілив у двір школи.