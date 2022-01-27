Чи підуть на дистанційне навчання школи та виші Харкова: рішення комісії

Регіональна комісія з питань ТЕБ та НС рекомендувала відправити школярів т студентів Харківщини на дистанційне навчання на два тижні.

Про це розповіла головна санітарна лікарка регіону Любов Махота.

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За її словами, комісія рекомендувала Харківській міській раді та районним адміністраціям вирішити питання щодо переведення на дистанційне навчання школи та виші міста.

Зокрема, пропонують:

перевести на онлайн-навчання школи – з 31 січня (на два тижня),

відправити на дистанційку виші – з 27 або 28 січня (на два тижні).

Любов Махота запевнила, що вони рекомендували на місцевих комісіях розглянути це питання і прийняти рішення. Його офіційно оприлюднять на сайті Харківської облдержадміністрації згодом.

Водночас місцеве видання "Редпост" наголосило, що школярі 5 – 11 класів обласних навчальних закладів поки що продовжують заняття у звичайному режимі, незважаючи на рекомендації МОН про дистанційку.

У міськраді кажуть, що із 138 тисяч учнів харківських шкіл наразі хворіють 3500 осіб, з них близько 1000 – мають підтверджений діагноз COVID-19. 115 харківських школярів проходять лікування у стаціонарі.

Додамо, що один Харківський виш таки перевів студентів на дистанційку. Йдеться про Харківський політехнічний інститут. Там дистанційка триватиме з 7 по 25 лютого 2022 року через погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні.

До слова, що міська влада Києва, попри погіршення ситуації з COVID-19, вирішила не закривати столичні школи та садочки на карантин. У КМДА наголосили, що директори самостійно приймають рішення про перехід на дистанційку, залежно від рівня захворюваності в школі чи садочку.

Хоча Міносвіти 26 січня надіслало управлінням освіти та керівникам шкіл, коледжів, технікумів та вишів рекомендаційні листи з проханням перейти на дистанційне навчання. Зокрема, просили:

у школах – організувати навчання для учнів 5 – 11 класів дистанційно щонайменше протягом двох тижнів;

– організувати навчання для учнів 5 – 11 класів дистанційно щонайменше протягом двох тижнів; у технікумах – організувати перехід на навчання за дистанційною та/або змішаною формою зі змінами графіку та розкладу занять;

– організувати перехід на навчання за дистанційною та/або змішаною формою зі змінами графіку та розкладу занять; у коледжах та вишах – запровадити дистанційне навчання від 27 січня до 25 лютого 2022 року, урахувавши необхідні зміни до розкладу занять.

У МОН додали, що незалежно від епідемічної ситуації, учням початкової школи, закладів спеціальної освіти та вихованцям садочків дозволяється навчатися очно.