"Підтримує гендерні стереотипи": Мінкульт скасує закупівлю книжки "Щоб у 16 не було запізно"

У Міністерстві культури та інформаційної політики відреагували на скандальну книгу "Щоб у 16 не було запізно". Відомство вирішило зупинити закупівлю сексистського підручника Марини Ланге.

Таку книгу не можна купувати за гроші платників податків, – Мінкульт

Міністерство культури та інформаційної політики наголосило, що виступає проти цензури. Однак є речі, які, попри вільне розповсюдження у крамницях, не мають фінансуватися за кошти платників податків,

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"Щоб у 16 не було запізно" – одна із таких речей. Тому що підтримує гендерні стереотипи. Авторка узагальнює переконання про те, якими мають зростати дітлахи різних статей, закликає заохочувати хлопчиків та дівчат до поведінки, що "відповідає" уявленням про жіночність і мужність,

– наголосили у відомстві.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко подав запит до Українського інституту книги щодо можливості зупинити закупівлю книги для українських бібліотек.

Відомство наголосило, що забезпечення гендерної рівності є важливим елементом становлення України як демократичної держави.

Що відомо книгу "Щоб у 16 не було запізно"

Ланге у своїй книзі заявляє, що дівчата повинні терпіти насильство. Вони мають створювати комфорті умови для хлопців і поводитися так, аби у тих "навіть думка не виникала їх образити".

Крім того, авторка називає якості, якими мають володіти чоловіки, а якими – жінки. Так, дівчина має "надихати і бути цнотливою", а хлопець повинен бути "відповідальним і щедрим".

500 примірників такої книги хочуть закупити для українських бібліотек. До речі, схвалювали її аж 3 експертні ради.

Повний текст публікації відомства у фейсбуці:

Позиція МКІП щодо передання в бібліотеки книги Марини Ланге "Щоб у 16 не було запізно".

и щиро переконані: в українському суспільстві має бути місце різним поглядам та думкам. Міністерство культури та інформаційної політики виступає проти цензури у будь-якому її прояві.

Водночас є речі, які, попри вільне розповсюдження у крамницях, не мають фінансуватися за кошти платників податків.

Книга Марини Ланге "Щоб у 16 не було запізно" – одна із таких речей. Тому що підтримує усталені гендерні стереотипи. Авторка узагальнює переконання про те, якими мають зростати дітлахи різних статей, закликає заохочувати хлопчиків та дівчат до певної поведінки, що "відповідає" уявленням про жіночність і мужність.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко подав запит на Український інститут книги щодо можливості зупинити процес закупівлі книги "Щоб у 16 не було запізно" Марини Ланге для бібліотек країни.

МКІП вважає, що забезпечення гендерної рівності в усіх сферах суспільного життя є невіддільним елементом становлення України як держави, що дотримується демократичних принципів і поважає права людини та основоположні свободи.