Підтримала, – учні, які заспівали "Батько наш Бандера", спростували інформацію про вчительку
Джерело:"РБК-Україна"
Школярки, які на уроці заспівали "Батько наш Бандера" розвіяли пропаганду російських ЗМІ про вчительку. За їх словами, вони не "тролили вчительку", а педагогиня підтримала клас.
Львівські школярі, які прославилися виконанням пісні "Батько наш Бандера" на уроках, розповіли, як все було насправді.
До теми "Батько наш – Бандера": київські школярі потролили проросійську вчительку дотепним флешмобом
Дівчата розповіли, що близько місяця тому вони почали співати композицію, через те, що вона їм дуже подобалася. І згодом вирішили зняти відео.
На уроці історії я вирішила зняти це відео і опублікувати його у своєму тікток. Далі воно розлетілося по різних пабліках і телеграм-каналах і набуло великої популярності, особливо в Росії,
– розповіла школярка.
За її словами, вони були в шоці, коли дізналися, що про них говорять на росТВ.
Вчителька клас підтримала
"Ми хочемо сказати, що ЗМІ почали поширювати неправдиву інформацію про нашу вчительку з історії, яка – навпаки, нас підтримувала і допомогла здійснити цю ідею", - розповіла дівчинка.
Як уточнила одна зі школярок, якраз на цьому уроці вчителька їм розповідала про Романа Шухевича, Степана Бандеру ОУН і УПА.
Дивіться відео, як дівчата заспівали "Батько наш Бандера":
Додамо, що згодом це відео київських учнів надихнуло на яскравий флешмоб у тіктоці. Учні з інших освітніх закладів почали записувати ролики під згадану пісню вдома, у класах, у шкільних коридорах тощо.
До слова, у місті Вишневому на Київщині спалахнув скандал через виконання підлітками на камеру гімну Росії. Школярі виклали відповідні відео в інстаграм й хизувалися ними. Після розголосу вони швидко видалили обурливі ролики зі своїх сторінок й вибачилися.