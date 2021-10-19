Львівські школярі, які прославилися виконанням пісні "Батько наш Бандера" на уроках, розповіли, як все було насправді.

До теми "Батько наш – Бандера": київські школярі потролили проросійську вчительку дотепним флешмобом

Дівчата розповіли, що близько місяця тому вони почали співати композицію, через те, що вона їм дуже подобалася. І згодом вирішили зняти відео.

На уроці історії я вирішила зняти це відео і опублікувати його у своєму тікток. Далі воно розлетілося по різних пабліках і телеграм-каналах і набуло великої популярності, особливо в Росії,

– розповіла школярка.

За її словами, вони були в шоці, коли дізналися, що про них говорять на росТВ.

Вчителька клас підтримала

"Ми хочемо сказати, що ЗМІ почали поширювати неправдиву інформацію про нашу вчительку з історії, яка – навпаки, нас підтримувала і допомогла здійснити цю ідею", - розповіла дівчинка.

Як уточнила одна зі школярок, якраз на цьому уроці вчителька їм розповідала про Романа Шухевича, Степана Бандеру ОУН і УПА.

Дивіться відео, як дівчата заспівали "Батько наш Бандера":



Додамо, що згодом це відео київських учнів надихнуло на яскравий флешмоб у тіктоці. Учні з інших освітніх закладів почали записувати ролики під згадану пісню вдома, у класах, у шкільних коридорах тощо.

До слова, у місті Вишневому на Київщині спалахнув скандал через виконання підлітками на камеру гімну Росії. Школярі виклали відповідні відео в інстаграм й хизувалися ними. Після розголосу вони швидко видалили обурливі ролики зі своїх сторінок й вибачилися.