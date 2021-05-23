Підсумкове повторення: прийоми, як ефективно повторити матеріал з учнями наприкінці року

В кінці навчального року вчителі будуть підбивати підсумки та повторювати разом з учнями матеріал. Це допоможе перевірити, чи вдало діти засвоїли знання та набули нових навичок. Як провести підсумкові повторення – читайте прийоми та поради у матеріалі.

Експерти наголошують, що для того, аби зробити повторення матеріалу ефективним, варто враховувати принцип дії пам’яті. Адже вона працює як фільтр – відкидає інформацію, що не знадобилась протягом певного часу.

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Тому до пройденого необхідно час від часу повертатися, аби мозок перемістив знання в довгострокову пам’ять.

Для цього вчителі проводять поточні, тематичні та підсумкові повторення. Кожне має свою специфіку. І нижче наведені основні принципи та прийоми, що допоможуть пригадати вивчене протягом року.

Як ефективно провести підсумкове повторення

Готуючися до підсумкового повторення, пам’ятайте – воно буде максимально ефективним лише тоді, якщо ви протягом року приділяли достатньо уваги поточному та тематичному повторенню.

Класифікуйте та організовуйте

Не завжди достатньо просто перечитати конспект або підручник. За словами експертів, одна з найважливіших цілей повторення – систематизувати вивчений матеріал і продемонструвати взаємозв’язок між різними темами.

Тож, повторення важливо організувати так, аби історичні явища або правила усвідомлювались учнями у поєднанні з іншими явищами.

Для досягнення цього можна використати наступні прийоми:

Унаочнюйте. Використовуйте таблиці, інтерактивні карти та схеми (як готові, так і створені учнями). Можна також скласти план за кожною темою.

Використовуйте таблиці, інтерактивні карти та схеми (як готові, так і створені учнями). Можна також скласти план за кожною темою. Шукайте зв’язки. Чому в програмі 8 класу вивчають творчість саме цих письменників? Ставте дітям неординарні запитання.

Чому в програмі 8 класу вивчають творчість саме цих письменників? Ставте дітям неординарні запитання. Створюйте класифікації. Це допоможе учням чіткіше відрізняти окремі випадки та групувати їх за ознаками.

Це допоможе учням чіткіше відрізняти окремі випадки та групувати їх за ознаками. Додавайте приклади. Якщо ви створюєте таблицю для правил орфографії чи частин мови, нехай діти обов’язково проілюструють правила власними прикладами. Така вправа виявляє прогалини в певних темах.

Якщо ви створюєте таблицю для правил орфографії чи частин мови, нехай діти обов’язково проілюструють правила власними прикладами. Така вправа виявляє прогалини в певних темах. Поєднуйте різні типи матеріалу . Доберіть до історичних подій картини, відповідні рядки з поем чи літературних творів. Адже якщо об’єднати знання у групу, то учні краще запам’ятають матеріал.

. Доберіть до історичних подій картини, відповідні рядки з поем чи літературних творів. Адже якщо об’єднати знання у групу, то учні краще запам’ятають матеріал. Креативний прийом: попросіть учнів намалювати мапу знань. Це дозволить дітям пригадати всі теми, вивчені за рік, відтворити їхню послідовність та побачити приховані зв’язки.

Вивчайте нове

Дуже важливо, щоб під час повторення діти вивчати щось нове, а не просто повторили пройдене. І краще не використовуйте ті ж самі методи та дидактичний матеріал, яким був під час першого вивчення.



Повторення та перевірка матеріалу в школі / Фото prometheanworld

Експерти радять приділити більше уваги творчим роботам, а сам матеріал має бути унікальним і ускладненим.

Наприклад, при повторенні матеріалу з учнями молодшої школи використовуйте багаторазове повторення певних дій, малюнків, перечитування історій, маніпуляцій з фігурами тощо.

Виділяйте головне

Для підсумкового повторення обирайте найважливіші питання та поняття. Якщо це випускні класи, то віддайте перевагу темам, які будуть на ЗНО чи іспитах. В інших класах орієнтуйтеся на матеріал, необхідний для створення бази знань.

Для цього використовуйте наступні принципи:

обирайте для повторення складні теми чи питання, що зазвичай погано засвоюються;

виділяйте те, що необхідно узагальнити, поглибити та систематизувати;

пропонуйте дітям домашні контрольні, створіть список запитань за такою схемою: легкі завдання, з якими можна впоратися швидко; вправи, над якими треба подумати; креативні задачі або завдання з ЗНО.

Практика та зв’язок із життям

До будь-якого повторення важливо залучити вправи, що вимагають практики. Наприклад, якщо ви вивчили стилі мистецтва, нехай учні розсортують картини різних епох за теками.

Ставте завдання на виготовлення наочних посібників, лепбуків, інструкцій, які узагальнять знання дітей за весь рік.

Індивідуальне повторення

Фронтальне та індивідуальне повторення – це найпоширеніші види діагностики знань. Якщо при фронтальному повторенні на запитання відповідає весь клас, то в індивідуальному повторенні дитина має відповісти самостійно у формі зв’язної розповіді.

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Такий вид роботи вимагає від учня високої концентрації, привчає послідовно й логічно викладати власні думки.

Аби провести індивідуальне повторення, використовуйте такі принципи:

Розбивайте матеріал для повторення на 2 – 4 частини. До кожного блоку сформулюйте питання або завдання. І дайте учням час, аби обміркувати відповіді.

для повторення на 2 – 4 частини. До кожного блоку сформулюйте питання або завдання. І дайте учням час, аби обміркувати відповіді. Запропонуйте план відповіді : 1) Про що треба сказати на початку? 2) Про що далі? 3) Якими прикладами проілюструвати свою відповідь? Привчайте дітей до повної та обґрунтованої відповіді.

: 1) Про що треба сказати на початку? 2) Про що далі? 3) Якими прикладами проілюструвати свою відповідь? Привчайте дітей до повної та обґрунтованої відповіді. Використовуйте фіксоване повторення. Для цього виду роботи вам знадобиться підготовлений роздатковий матеріал – малюнки, схеми, таблиці. Діти можуть щось підкреслити у готовому тексті, підписати малюнка, заповнити таблицю тощо.

Також варто особливу увагу приділяти тому, як учень пояснює та доводить свою думку.