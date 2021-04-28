Про це йдеться у листі-роз'ясненні Міністерства освіти і науки про організоване завершення 2020/21 навчального року.

До теми Чи будуть школярі у Києві навчатися у червні та як там завершуватимуть навчання: пояснення КМДА

У МОН заявили, що важливо перевести школярів на наступний рік навчання та видати їм табелі або документів про освіту в умовах посиленого карантину.

Зокрема, навіть підсумкове оцінювання може відбуватися дистанційно, якщо школа розташована у червоній зоні карантину.

Оцінювання, зокрема підсумкове, результатів навчання учнів може відбуватися (за потреби) з використанням технологій дистанційного навчання,

– роз'яснили у МОН.

До того ж, у МОН додали, що згідно з законом, освітній процес у школах в межах навчального року закінчується не пізніше 1 липня. При цьому структура та тривалість навчального року, занять, відпочинку між ними, форми організації визначаються педагогічною радою закладу освіти.

Зазначимо, що раніше Верховна Рада проголосувала за законопроєкт, який скасовує ДПА для учнів 4, 9 та 11 класів.

Тож, випускники можуть обирати вид оцінювання їхніх результатів навчання:

за допомогою річного оцінювання,

за допомогою державної підсумкової атестації;

за допомогою ДПА у формі ЗНО.

Водночас зовнішнє незалежне оцінювання у 2021 році відбудуться в заплановані терміни, незалежно від рівня епідемічної небезпеки у регіонах України.