У 2020 році прийняли зміни до закону про вищу освіту, зокрема щодо вимог до керівників вишів, ліцензування, дуальної освіти та дотримання академічної доброчесності. Крім того, розпочато пілотування дуальної форми навчання. Про підсумки роботи МОН у сфері вищої освіти за 2020 рік – читайте у матеріалі.

У Міносвіти розповіли, що за 2020 рік вони провели тестування й аналіз недоліків системи фінансування університетів та затвердили 70 нових компетентнісних освітніх стандартів, повідомляє пресслужба МОН.

Важливо Перехід на онлайн-навчання та зміна керівництва МОН: найважливіші підсумки 2020 року в освіті

Міністр освіти запевнив, що, попри труднощі, які були зумовлені поширенням коронавірусу, МОН вдалось успішно провести вступну кампанію з дотриманням всіх заходів безпеки.

А вступники з тимчасово окупованих територій цьогоріч отримали можливість вступу до будь-якого університету і це, безперечно, ще один крок на шляху реінтеграції цих територій,

– сказав Сергій Шкарлет.

З-поміж усіх подій, що відбулись у сфері вищої освіти у 2020 році, можна виділити такі:

розробили проєкт Стратегії розвитку вищої освіти до 2031 року;

затвердили 70 нових освітніх стандартів – 29 для бакалаврів та 41 для магістрів;

розпочали пілотування дуальної форми освіти в українських вишах в партнерстві з малим, середнім та великим бізнесом;

активно працювали для енергомодернізації будівель закладів вищої освіти;

успішно пройшли вступну кампанію 2020;

розширили можливості для вступників з ТОТ;

запрацювала нова система фінансування університетів;

впровадили індикативну собівартість навчання за контрактом;

Україна підтвердила свою активну участь у Болонському процесі та долучилася до ухвалення Римського Міністерського Комюніке;

Запровадили дуальну форму навчання під час освітнього процесу та оновили освітні стандарти, що з часом мають максимально наблизити рівень знань та навичок випускників вишів до вимог ринку праці;

напрацювали зміни до Умов прийому на 2021 рік. Наразі вже розпочалася підготовка до організації наступної вступної кампанії.



Події за 2020 рік у сфері вищої освіти / Інфографіка МОН

За словами Шкарлета, наразі в Міністерстві розроблена стратегія, яка визначатиме розвиток вищої освіти на найближчі десять років – тож вже склали амбітні плани щодо впровадження прогресивних змін, які ще більше наблизять Україну до європейських стандартів та цінностей.

Додамо, що у 2020 році Україна брала активну участь у Болонському процесі, який визначає пріоритети Європейського простору вищої освіти, в такий спосіб підтверджуючи свою орієнтацію на європейські стандарти та цінності.