У підручнику "Захист Вітчизни" за 10 клас автори допустили обурливу помилку. Вони проілюстрували інформацію про Збройні сили України знімком із російськими військовими.

На зображенні видно, що військові – в російському екіпіруванні та тримають у руках відповідну зброю. Про це ляп у своєму телеграм-каналі повідомив блогер під ніком "Фашик Донецький".

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На фото російські солдати в екіпіровці "Ратник", у першого солдата на фото АК сотої серії, а у другого, на задньому тлі, якщо не помиляюся, рушниця виробництва РФ,

– написав він.

Також він зробив фото відповідного підручника і Міносвіти відреагувати на ці помилки в ньому.

Раніше у підручнику "Я досліджую світ" для третього класу в одному з завдань запримітили згадку про алкогольний напій глінтвейн. Завдання було сформульовано доволі кумедно і викликало жваві суперечки у соцмережах.

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Звучало воно так: "На вершині гори Ігор змерз. Його товаришка Ліза запропонувала зігрітися, як це інколи роблять дорослі, спробувавши глінтвейн – напій, що містить алкоголь. Як має вчинити Ігор? Змоделюйте поведінку дітей".