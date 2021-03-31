В підручниках з історії для школярів помітили карту без окупованого Криму – фотодоказ

У шкільних підручниках з історії України для 9 та 10 класів помітили спотворену карту України. Вона була без окупованого півострова Крим.

Помилку помітили історики Валерій Рижков та Віталій Скальський. Зокрема, підручники для 10 класу з мапою без Криму є у вільному доступі на сайті Інституту модернізації змісту освіти.

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Крим на мапі України відсутній у підручнику "Історія України. Підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти" від видавництва "Грамота" за 2018 рік. Його автором зазначений Олексій Струкевич – доктор історичних наук та професор.

Вже на 4-й сторінці підручника вказані "умовні позначення" для подальшої роботи з книжкою. Перше з них – під назвою "працюємо з історичними поняттями та мапами". Зображення невелике, але одразу помітно, що карті бракує українського півострова.



Карта України без Криму / Скриншот з підручника

На сторінці підручника чітко помітна помилка. Така ж сама "неточність" є в і підручнику для 9 класу.



Умовні позначення / Скриншот з підручника



Хибна карта України зблизька / Скриншот з підручника

У 2014 році Росія незаконно окупувала Крим. Верховна Рада офіційною датою початку окупації Криму військами Росії встановила 20 лютого 2014 року.26 лютого 2021 року Україна відзначила день Кримського спротиву російській окупації.