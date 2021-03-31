У шкільних підручниках з історії України для 9 та 10 класів помітили спотворену карту України. Вона була без окупованого півострова Крим.

Помилку помітили історики Валерій Рижков та Віталій Скальський. Зокрема, підручники для 10 класу з мапою без Криму є у вільному доступі на сайті Інституту модернізації змісту освіти.

Зверніть увагу "Ісконно русскій Крим": найпопулярніші міфи Росії про окупований півострів

Крим на мапі України відсутній у підручнику "Історія України. Підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти" від видавництва "Грамота" за 2018 рік. Його автором зазначений Олексій Струкевич – доктор історичних наук та професор.

Вже на 4-й сторінці підручника вказані "умовні позначення" для подальшої роботи з книжкою. Перше з них – під назвою "працюємо з історичними поняттями та мапами". Зображення невелике, але одразу помітно, що карті бракує українського півострова.



Карта України без Криму / Скриншот з підручника

На сторінці підручника чітко помітна помилка. Така ж сама "неточність" є в і підручнику для 9 класу.



Умовні позначення / Скриншот з підручника



Хибна карта України зблизька / Скриншот з підручника

Увага! У 2014 році Росія незаконно окупувала Крим. Верховна Рада офіційною датою початку окупації Криму військами Росії встановила 20 лютого 2014 року.



26 лютого 2021 року Україна відзначила день Кримського спротиву російській окупації.