Нова типова навчальна програма для учнів 5 –9 класів передбачає введення до освітніх планів предмета "Підприємництво і фінансова грамотність". Учні 8 та 9 класів на уроках навчатимуться поводженню з грішми.

Новий предмет передбачає ініціативність учнів, їх спроможність використовувати всі доступні можливості та реалізовувати власні ідеї, а також формувати загальнонаціональні цінності.

Цікаво На Закарпатті ліцеїсти навчаються фінансової грамоти: гурток від бізнес-тренера

Мета предмета

В дітей розвиватимуть здатність активно брати участь в розвитку суспільства, керувати власним життям та кар'єрою, а також вміти розв'язувати проблеми.

Головним аспектом є виховання в школярів відчуття відповідальності за прийняття рішень, вміння працювати в команді та реалізовувати спільні проєкти, які мають суспільну чи фінансову цінність.

Чому це важливо

Згідно з опитуванням USAID, індекс фінансової грамотності населення України складає всього 11.6 пунктів, що є найнижчим показником серед всіх країн, в яких проводилося дане дослідження.

Найгірші результати зафіксовано саме серед молодого покоління українців. Більшість з них, відповідаючи на запитання в анкеті, зазначили, що їм бракує знань в галузі фінансів, оскільки управляти власними коштами їх не навчали ні в школах, ні в сімейному колі.

Новий предмет в закладах середньої освіти повинен забезпечити школярам знання основ фінансової грамоти та підприємницької діяльності. Учні матимуть змогу більше дізнатися про гроші, податки, доходи та витрати, а також навчаться елементарному управлінню власним бюджетом.

Нагадаємо, що окрім підприємництва та фінансової грамотності, прийнята типова освітня програма передбачає низку нових предметів. Відтак, затверджено дещо інші умови освітнього процесу, оновлено навантаження та кількість відведених навчальних годин.