Підприємництво для жінок: на Полтавщині реалізують новий проєкт

Полтавчанок хочуть вмотивувати до відкриття власної справи та працевлаштування. Для цього планують реалізувати проєкт "Крила".

Ініціативу запроваджують організація Pact Ukraine спільно з благодійним фондом "Світло надії". Проєкт також підтримує бізнес-партнер Astrat-Kyiv та уряд Канади.

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Що відомо про ініціативу

Проєкт "Крила" пропонує жінкам Полтавщини:

1. Мотивацію та наснагу:

як повірити у свої сили;

як ставити цілі та рухатися в напрямку їх реалізації;

де шукати підтримку в громаді та як залучитися допомогою рідних і близьких.

2. Здобуття навичок із працевлаштування:

де шукати роботу;

як скласти резюме;

як пройти співбесіду.

​3. Навички із започаткування бізнесу:

як зареєструвати бізнес;

як вести фінансовий облік;

як рекламувати товар чи послугу.

​4. Підтримку для власниць бізнесу:

обладнання на конкурентній основі;

менторський супровід.

Окрім цього, жінок навчатимуть комп'ютерної грамотності та ІТ-технологіям.

Мета проєкту

Проєкт зорієнтований на те, щоб покращити економічне становище жінок, особливо тих, які мешкають у сільських регіонах, у тому числі найбільш вразливих та маргіналізованих верств суспільства в Україні.

Реалізація ініціативи спрямована на те, щоб жінки із невеликих населених пунктів повірили у свої сили, здобули необхідні знання і навички для трудової діяльності, а також перебували у розвинутому середовищі, яке б сприяло зміцненню їх потенціалу.

До слова, на Полтавщині проєкт діятиме в обласному центрі та чотирьох об'єднаних територіальних громадах до березня 2025 року.