Ініціативу запроваджують організація Pact Ukraine спільно з благодійним фондом "Світло надії". Проєкт також підтримує бізнес-партнер Astrat-Kyiv та уряд Канади.
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Що відомо про ініціативу
Проєкт "Крила" пропонує жінкам Полтавщини:
1. Мотивацію та наснагу:
- як повірити у свої сили;
- як ставити цілі та рухатися в напрямку їх реалізації;
- де шукати підтримку в громаді та як залучитися допомогою рідних і близьких.
2. Здобуття навичок із працевлаштування:
- де шукати роботу;
- як скласти резюме;
- як пройти співбесіду.
3. Навички із започаткування бізнесу:
- як зареєструвати бізнес;
- як вести фінансовий облік;
- як рекламувати товар чи послугу.
4. Підтримку для власниць бізнесу:
- обладнання на конкурентній основі;
- менторський супровід.
Окрім цього, жінок навчатимуть комп'ютерної грамотності та ІТ-технологіям.
Мета проєкту
Проєкт зорієнтований на те, щоб покращити економічне становище жінок, особливо тих, які мешкають у сільських регіонах, у тому числі найбільш вразливих та маргіналізованих верств суспільства в Україні.
Реалізація ініціативи спрямована на те, щоб жінки із невеликих населених пунктів повірили у свої сили, здобули необхідні знання і навички для трудової діяльності, а також перебували у розвинутому середовищі, яке б сприяло зміцненню їх потенціалу.
До слова, на Полтавщині проєкт діятиме в обласному центрі та чотирьох об'єднаних територіальних громадах до березня 2025 року.