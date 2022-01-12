Підозра на перелом носа: у школі під Києвом побилися двоє учнів, їх забрала швидка

У школі Броварів під Києвом побилися двоє підлітків. Їх забрала швидка, в одного з учнів, ймовірно, перелом носа та забій голови.

Бійка сталася 12 січня у броварській школі №1. Батьки дітей шоковані, адже, за їх словами, хлопці – найкращі друзі.

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Що відомо про бійку хлопців

14-річні школярі побилися під час перерви.

Який стан здоров'я підлітків? У відділенні екстреної невідкладної спеціалізованої допомоги розповіли, що:

в одного з підлітків – підозра на перелом носа та забій голови,

в іншого хлопця особливих травм немає.

Що саме стало причиною бійки – поки ні самі підлітки, ні їхні батьки не коментують.

До слова, у листопаді четверо школярок почали конфлікт зі меншими дівчатами та побили їх. Головній агресорці суд обрав запобіжний захід – вона проведе щонайменше 60 днів у СІЗО (до 5 лютого 2022 року). Деталі бійки – читайте у статті.

Текст публікації "Трибуни Бровари":

У броварській ЗОШ №1 побилися два підлітки. Хлопців забрала "екстрена". Інцидент трапився сьогодні близько 11:00. Під час перерви побилися 14-річні школярі.

Що саме стало причиною бійки – ні самі підлітки, ні їхні батьки не коментують. Лише зазначають, що хлопці – найкращі друзі.

Як повідомили у відділенні екстреної невідкладної спеціалізованої допомоги Броварської лікарні, в одного з підлітків – підозри на перелом носа та забій м'яких тканин голови. У іншого хлопця особливих травм немає.