Бійка сталася 12 січня у броварській школі №1. Батьки дітей шоковані, адже, за їх словами, хлопці – найкращі друзі.
До теми На Запоріжжі у новорічну ніч побили 15-річну школярку та зняли це на відео
Що відомо про бійку хлопців
14-річні школярі побилися під час перерви.
Який стан здоров'я підлітків? У відділенні екстреної невідкладної спеціалізованої допомоги розповіли, що:
- в одного з підлітків – підозра на перелом носа та забій голови,
- в іншого хлопця особливих травм немає.
Що саме стало причиною бійки – поки ні самі підлітки, ні їхні батьки не коментують.
До слова, у листопаді четверо школярок почали конфлікт зі меншими дівчатами та побили їх. Головній агресорці суд обрав запобіжний захід – вона проведе щонайменше 60 днів у СІЗО (до 5 лютого 2022 року). Деталі бійки – читайте у статті.
Текст публікації "Трибуни Бровари":
У броварській ЗОШ №1 побилися два підлітки. Хлопців забрала "екстрена". Інцидент трапився сьогодні близько 11:00. Під час перерви побилися 14-річні школярі.
Що саме стало причиною бійки – ні самі підлітки, ні їхні батьки не коментують. Лише зазначають, що хлопці – найкращі друзі.
Як повідомили у відділенні екстреної невідкладної спеціалізованої допомоги Броварської лікарні, в одного з підлітків – підозри на перелом носа та забій м'яких тканин голови. У іншого хлопця особливих травм немає.