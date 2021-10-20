Підібрав ключ до замка: на Вінниччині школяра підозрюють у пограбуванні школи
Джерело:поліція Вінницької області
У селі Суворівське Тульчинського району Вінницької області пограбували школу. Правоохоронці підозрюють у цьому 15-річного хлопця.
Підлітку загрожує в'язниця
Інцидент трапився 19 жовтня. У поліцію звернувся працівник навчального закладу.
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Правоохоронцям заявили про те, що з приміщення школи викрали гроші.
Під час проведення слідчих дій поліцейські з'ясували, що зловмисник проник до шкільного закладу, підібравши ключ до замка дверей,
– мовиться у повідомленні.
15-річного порушника розшукали за місцем проживання. Поліцейські вже розпочали кримінальне провадження за статтею про крадіжку, поєднану з проникненням у приміщення. Тепер юнакові загрожує до 6 років ув'язнення, адже відповідальність за такий злочин настає з 14 років.
Останні пограбування, які вчинили неповнолітні
- Вночі 14 жовтня на вулиці Личаківській у Львові 6 неповнолітніх напали на 18-річного хлопця. Вони відібрали у юнака телефон, смартгодинник та гаманець з грошима. Після того нападники втекли. На щастя, правоохоронцям вдалося затримати зловмисників.
- 1 жовтня у Дніпрі 17-річний підліток бризнув з перцевого балончика в обличчя 20-річному хлопцеві. Після того неповнолітній відібрав у жертви системний блок і втік.
- У Києві в 13-річного хлопця викрали мобільний телефон ще молодші за віком діти. Після того школяра побили.
- На Одещині 8 дітей віком 11 – 13 років розтрощили ігрові автомати, а після того – пограбували їх.