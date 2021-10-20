Підібрав ключ до замка: на Вінниччині школяра підозрюють у пограбуванні школи

У селі Суворівське Тульчинського району Вінницької області пограбували школу. Правоохоронці підозрюють у цьому 15-річного хлопця.

Підлітку загрожує в'язниця

Інцидент трапився 19 жовтня. У поліцію звернувся працівник навчального закладу.

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Правоохоронцям заявили про те, що з приміщення школи викрали гроші.

Під час проведення слідчих дій поліцейські з'ясували, що зловмисник проник до шкільного закладу, підібравши ключ до замка дверей,

– мовиться у повідомленні.

15-річного порушника розшукали за місцем проживання. Поліцейські вже розпочали кримінальне провадження за статтею про крадіжку, поєднану з проникненням у приміщення. Тепер юнакові загрожує до 6 років ув'язнення, адже відповідальність за такий злочин настає з 14 років.

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