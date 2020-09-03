Тимчасово виконуючий обов'язки міністра освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що у МОН підготували новий запит на закупівлю засобів індивідуального захисту у школи на суму 3 мільярди гривень.

Про це він заявив уефірі "Право на владу", передає 24 канал.

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За його словами, зараз в Україні є школи, в яких бракує і масок, і засобів захисту. Тому Шкарлет заявив, що вони підготували проєкт змін до постанови №6, де прописано статтю про розподіл цих 3,3 мільярдів гривень на закупівлю масок і дезинфекційних засобів.

"Окрім цього, 3 вересня була нарада з президентом, де ми підготували новий запит суто на засоби дезінфекцій і засобів індивідуального захисту на суму 3 мільярдів гривень, – сказав він.

"Тому ми ставимо собі завдання – раціонально використовувати ті кошти, які вже є в освіті. Так, станом на 1 січня 2020 року освітньої субвенції з минулого року залишилося 5,2 мільярда гривень. З них 1,9 мільярда – це цільова субвенція на зарплати, а 3,3 мільярда – можна розподілити на необхідні засоби і заходи", – запевнив він.

Натомість співзасновниця ГО "Батьківський контроль" та "Смарт освіта" Іванна Коберник додала, що в деяких місцевих бюджетах немає залишків освітньої субвенції взагалі.

На що Шкарлет запевнив, що вона не права, і краще всіх все знає. "Живіть на позитиві, це найголовніше, що треба робити", – додав т.в.о. міністра освіти.

Скільки має бути масок у вчителя на день? Шкарлет запевнив, що вчителеві треба кожні три години знімати маску і викидати її. А на час проведення занять вчителю можна бути без маски у "зеленій" чи "жовтій" зоні.

Додамо, що Сергій Шкарлет заявив, що з Фонду боротьби з COVID-19 на освіту нічого не виділяли й зараз він порожній. Хоча ще на початку карантину до фонду з бюджету МОН забрали понад 4,9 мільярда гривень.