У бюджеті на освіту на 2021 рік передбачений 1 мільярд гривень на організацію дистанційного навчання для всіх українських шкіл.

Окрім того, було ухвалили постанову про забезпечення учнів певними ґаджетами для навчання. Це стосувалось насамперед дітей з особливими освітніми проблемами. Про це сказав міністр освіти Сергій Шкарлет в інтерв’ю виданню "Українське радіо".

Цікаво У МОН призначили восьму заступницю міністра освіти: деталі

Водночас міністр освіти заявив, що фінансування "Нової української школи" на 2021 рік збільшено на 40%. До того ж, є субвенція "Спроможна школа для кращих результатів" (минулого року на це виділили 500 мільйонів, а у 2021 році – мільярд гривень).

Він також зазначив, що на початку карантину були лише телеуроки та статика, але на сьогодні вони разом з швейцарськими партнерами створили платформу "Всеукраїнська школа онлайн".

На сьогодні завантажено 800 верифікованих уроків з 5 до 9 класу, які дозволяють не тільки переглядати, а й створювати кабінет вчителя і учня, тестувати дітей по знаннях після опанування уроку чи освітньої програми, сформулювати додаткові освітні траєкторії,

– сказав Шкарлет.

Він додав, що в Україні є сільські території, де реально не вистачає викладачів. Там вчителі, які викладають декілька предметів, не завжди є профільними фахівцями з того чи іншого предмету.

"Тому ці онлайн-уроки ВШО можуть бути покладені будь-яким вчителем в основу формування своєї стратегії викладання предмету і дотягування змісту цього предмету до еталонного у будь-якому куточку нашої держави і за її межами", – наголосив міністр.

За його словами, це спростить життя вчителям і допоможе поглибити знання. Окрім того, Шкарлет запропонував ввести електронні щоденники і журнали.

Міністр освіти переконаний, що електронний щоденник та електронний журнал – це сучасні інструменти, які дозволяють уникнути паперового дублювання, зробити доступ батьків для оцінки кожної дитини, а також дозволяють уникнути певних корупційних складових у виставленні оцінок.