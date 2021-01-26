Підготовка до ЗНО-2021: ефективні техніки навчання та безкоштовні ресурси, які допоможуть учням

В Україні незабаром розпочнеться реєстрація на ЗНО-2021, тому школярі вже починають готуватися до тестування. Скласти його повинен кожен охочий навчатися у виші, а зробити це на відмінно – допоможуть наші поради.
Редакція Освіта 24 спільно з Canon підготувала кілька порад та технік, які допоможуть у підготовці ЗНО.
Важливо Як самостійно вивчити англійську мову за кілька місяців: корисні поради та ідеїПравильно розподіліть час на підготовку
Експерти запевняють, що під час підготовки до ЗНО, перш за все, важливо ефективно розподіляти власний час. Для цього візьміть аркуш паперу та розграфіть його на 7 частин. Кожна частина – це день тижня.
У них напишіть, які теми яких предметів ви повинні вивчити найближчими днями. Так ви зможеш пройти всі теми та спостерігати за своїм прогресом. Корисно також записати біля кожного пункту час, відведений на його виконання.
Прикріпіть цей листок над робочим столом, на холодильник або інше місце, яке часто буває в полі зору.
Наприклад, план на один день тижня може виглядати так:
І не забувайте робити перерви, щоб відновити сили.
Ми також підготували для випускників практичні поради для самостійної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання.
Важливо знайти у своєму розкладі по годині часу на кожен предмет і використовувати цей час лише для навчання.
Для цього приберіть зі столу зайві речі, зручно розташуйте необхідні підручники, посібники, зошити тощо. Це необхідно зробити, щоб не витрачати час на пошук канцелярії по всій кімнаті.
І обов’язково відкладіть подалі телефон і вимкніть сповіщення, щоб не відволікатися.
Необхідно чітко визначити, що саме сьогодні вивчатимете, які розділи і теми. Це допоможе структурувати матеріал і розподілити час.
Почніть зі складнішого – з того розділу, який знаєте найгірше. Але якщо вам важко «розгойдатися», можна почати з того матеріалу, який найбільш цікавий і приємний.
До прикладу, можна 40 хвилин займатися, потім 10 хвилин відпочивати. Як варіант – у цей час полийте квіти, зробіть зарядку, приберіть кімнату.
Наразі будь-хто може подивитися всі тести попередніх років та спробувати їх зробити. Крім того, кожного року можна скласти пробне ЗНО з того предмета, який вам необхідний для вступу.
Експерти рекомендують до проведення ЗНО вирішити якомога більше тестів. Так вийде "набити руку" і підвищити впевненість в собі. Не варто обходити увагою і минулорічні тести. Вони покажуть реальний рівень знань, вдасться зрозуміти свої помилки і те, що потрібно підучити. Посилання – тут.
Готуйтеся до ЗНО під час проходження тестів / Фото concert4america
Цей метод є одним з найефективніших. Працює він так: людина має певну кількість інформації, яку вона повинна вивчити. Подрібнюючи інформацію і записуючи її на картки, вона краще запам'ятовує матеріал.
Окрім того, можна регулярно влаштовувати собі перевірки. Самоконтроль – це теж чудовий спосіб запам'ятати матеріал.
В Україні є низка хороших книжок, які допомагають підготуватися до ЗНО самостійно. У них міститься весь необхідний матеріал, а також тести для перевірки знань.
Зокрема, можна прочитати такі книги:
Щоб дати та формули краще закарбувалися у пам’яті, використовуйте асоціації. Припустимо, якась історична подія сталася того ж дня, коли заснували ваш улюблений гурт або народилася ваша мама. Утім, тут слід бути обережним: не вибирайте події з вашого життя, які важко пригадати, інакше під час тесту це вам не допоможе.Водночас формулу можна перетворити на кумедний вираз: наприклад, E=mc2 гарно запам’ятовується фразою "Є у кума шматок м’яса і два шматки сала".
Окрім того, спробуйте визначити, який тип пам’яті у вас найбільше розвинений: зоровий, слуховий чи моторний. Для першого типу радимо використовувати зображення або візуалізувати подію чи поняття, які треба вивчити.
Якщо у вас краще розвинена слухова пам’ять, проказуйте подумки імена, дати, визначення та формули. Тим, у кого гарна моторна пам’ять, радимо писати шпаргалки або конспекти. Стисло викладіть основну інформацію та перечитуйте її.
До теми Зміни в ЗНО у 2021: всі деталі про те, як буде проходити тестування у наступному році
Порада, як запам'ятовувати матеріал. Психологи встановили, що наша оперативна пам'ять при одночасному сприйнятті здатна утримати і потім відтворити в середньому лише сім об'єктів. Тому матеріал краще розбивати на смислові шматки, які потрібно узагальнювати.
Як повторювати? Перекажіть текст своїми словами, і ви легше його запам'ятаєте, аніж просто прочитавши багато разів. Загалом, будь-яка аналітична робота з текстом дозволяє краще його запам'ятати.Підготовка до обов’язкових предметів
Аби вступити до вишу на обрану спеціальність, абітурієнтам у 2021 році необхідно скласти тестування з двох обов’язкових предметів – української мови (або української мови та літератури) та математики.
Проте загалом до переліку предметів ЗНО входить 11 дисциплін. Учасник має обрати ті, які вимагає спеціальність, куди він/вона планує вступати.
Тому ми підготували важливі поради та теми, які необхідно вивчити. Їх важливо роздрукувати, аби не загубити, та вивчити по цьому важливу інформацію. Це допоможе вам орієнтуватися у завданнях.Корисно! А для того, щоб зібрати і не загубити важливу інформацію, варто все роздрукувати. Для цього радимо використовувати принтери Canon серії MegaTank, які зберігають якість документів та чіткість тексту. А одна заправка забезпечує друк приблизно 7 тисяч копій.
Принтер Canon серії MegaTank / Фото 24 канал
Готуючись складати тести з української мови, важливо розуміти, що вам варто повторити матеріал, який ви вивчили за весь час перебування у школі: фонетика, морфологія, синтаксис. Усі правила важливо повторити.
Що обов’язково варто повторити з української мови:
А от готуватися до тестування з української літератури потрібно заздалегідь. Аби гарно скласти тести, вам потрібно орієнтуватися у величезній кількості тем та творів, починаючи з фольклору і завершуючи сучасними творами.
Що обов’язково варто повторити з української літератури:
Готуючись до тестування з математики, пам’ятайте, що на ЗНО будуть не стандартні задачки, а нетривіальні завдання, в яких стануть у пригоді кмітливість та логіка.
Що обов’язково варто повторити з математики:
В Україні запустили потужну сучасну гейміфіковану платформу iLearn. На платформі доступні щоденні навчальні вебінари та розміщені онлайн-курси з основних шкільних предметів. Функціонал платформи гейміфікований, а це робить процес навчання інтерактивним та цікавим. А під час реєстрації на платформі користувач створює свого віртуального героя.
Їх також можна переглянути на ютуб-каналі. До підготовки навчальних матеріалів залучені одні з найкращих педагогів України – професіонали з досвідом онлайн-підготовки до ЗНО, чиї учні отримували результати 195 і більше балів.
Там є онлайн-курси з основних предметів. Вони побудовані у формі корисних порад, а також допоможуть повторити теоретичні знання з української мови і загалом підготуватися до тестування.
Програма з кожного предмету розрахована приблизно на 5-7 тижнів по 4 години. Всього містить 15-16 відеолекцій, тестові завдання та текстовий конспект.
На цьому сайті зібрана необхідна інформація винятково з української мови та літератури. Тут також є база завдань ЗНО за минулі роки.
Окрім того, на платформі публікується теоретична інформація для підготовки: біографії письменників, аналізи творів, приклади вдалого написання власного висловлювання.
Всього на ютуб-каналі 77 відеоуроків про підготовку до ЗНО з математики. Серед них – лекції з алгебри, геометрії, тригонометрії та вищої математики.
Також там є приклади розв'язання складних задач, або поради, як швидко освоїти потрібний матеріал.
Курс у EdEra допомагає підтягнути граматику та спеціалізується на частинах мови. Він розрахований на 6 тижнів по 4 години занять. Всього є 12 лекцій.
А програма у Be Smart допоможе швидко повторити весь матеріал зі шкільного курсу англійської мови. Вона складається з 3 модулів, які містять в собі теми з різною лексикологією. Наприклад, школа, культура, спорт, політика та інші. Також є тест для самоперевірки тривалістю 2 години.