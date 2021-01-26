Підготовка до ЗНО-2021: ефективні техніки навчання та безкоштовні ресурси, які допоможуть учням

В Україні незабаром розпочнеться реєстрація на ЗНО-2021, тому школярі вже починають готуватися до тестування. Скласти його повинен кожен охочий навчатися у виші, а зробити це на відмінно – допоможуть наші поради.

Редакція Освіта 24 спільно з Canon підготувала кілька порад та технік, які допоможуть у підготовці ЗНО.

Важливо Як самостійно вивчити англійську мову за кілька місяців: корисні поради та ідеї

Експерти запевняють, що під час підготовки до ЗНО, перш за все, важливо ефективно розподіляти власний час. Для цього візьміть аркуш паперу та розграфіть його на 7 частин. Кожна частина – це день тижня.

У них напишіть, які теми яких предметів ви повинні вивчити найближчими днями. Так ви зможеш пройти всі теми та спостерігати за своїм прогресом. Корисно також записати біля кожного пункту час, відведений на його виконання.

Прикріпіть цей листок над робочим столом, на холодильник або інше місце, яке часто буває в полі зору.

Наприклад, план на один день тижня може виглядати так:

18:00 – 19:00 мова: прикметник (теорія і вправи);

19:00 – 20:30 історія: додержавний період;

20:30 – 21:30 англійська: вправи на часи.

І не забувайте робити перерви, щоб відновити сили.

Ми також підготували для випускників практичні поради для самостійної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання.

Готуватися потрібно систематично, а не час від часу

Важливо знайти у своєму розкладі по годині часу на кожен предмет і використовувати цей час лише для навчання.

Підготуйте місце для занять

Для цього приберіть зі столу зайві речі, зручно розташуйте необхідні підручники, посібники, зошити тощо. Це необхідно зробити, щоб не витрачати час на пошук канцелярії по всій кімнаті.

І обов’язково відкладіть подалі телефон і вимкніть сповіщення, щоб не відволікатися.

Складіть план занять

Необхідно чітко визначити, що саме сьогодні вивчатимете, які розділи і теми. Це допоможе структурувати матеріал і розподілити час.

Почніть зі складнішого – з того розділу, який знаєте найгірше. Але якщо вам важко «розгойдатися», можна почати з того матеріалу, який найбільш цікавий і приємний.

Чергуйте заняття і відпочинок

До прикладу, можна 40 хвилин займатися, потім 10 хвилин відпочивати. Як варіант – у цей час полийте квіти, зробіть зарядку, приберіть кімнату.

Постійно вирішуйте тести

Наразі будь-хто може подивитися всі тести попередніх років та спробувати їх зробити. Крім того, кожного року можна скласти пробне ЗНО з того предмета, який вам необхідний для вступу.

Експерти рекомендують до проведення ЗНО вирішити якомога більше тестів. Так вийде "набити руку" і підвищити впевненість в собі. Не варто обходити увагою і минулорічні тести. Вони покажуть реальний рівень знань, вдасться зрозуміти свої помилки і те, що потрібно підучити. Посилання – тут.



Готуйтеся до ЗНО під час проходження тестів / Фото concert4america

Використовувати картки

Цей метод є одним з найефективніших. Працює він так: людина має певну кількість інформації, яку вона повинна вивчити. Подрібнюючи інформацію і записуючи її на картки, вона краще запам'ятовує матеріал.

Окрім того, можна регулярно влаштовувати собі перевірки. Самоконтроль – це теж чудовий спосіб запам'ятати матеріал.

Використовуйте книжки для підготовки до ЗНО

В Україні є низка хороших книжок, які допомагають підготуватися до ЗНО самостійно. У них міститься весь необхідний матеріал, а також тести для перевірки знань.

Зокрема, можна прочитати такі книги:

ЗНО-2021 Українська мова та література. Повний курс підготовки до ЗНО та ДПА (Заболотний В. Видавництво "Літера"). Математика ЗНО-2021. Комплексне видання + ДПА – профільний та рівень стандарту (Капіносов А. та ін.. Видавництво "Підручники і посібники"). Англійська мова ЗНО-2021. Комплексне видання (Валігура О. Давиденко Л. Видавництво "Підручники і посібники"). ЗНО-2021 Географія. Комплексне видання (Кобернік С., Коваленко Р. Видавництво "Літера"). ЗНО-2021 Історія України. Комплексне видання ЗНО + ДПА (Власов В., Кульчицький С., Панарін О. Видавництво "Літера"). Біологія ЗНО 2021. Довідник + тести. Повний курс (Соболь В. Видавництво "Абетка"). Фізика ЗНО 2021. Комплексне видання (Струж Н. Видавництво "Підручники і посібники"). Історія України ЗНО-2021 Комплексне видання (Земерова Т. Видавництво "Підручники і посібники"). Довідник (Авраменко) ЗНО-2021 Українська мова та література. Завдання в тестовій формі (Видавництво "Грамота"). Тести (Авраменко) ЗНО-2021 Українська мова та література. Збірник завдань у тестовій формі (Видавництво "Грамота").

Використовуйте під час підготовки асоціації

Щоб дати та формули краще закарбувалися у пам’яті, використовуйте асоціації. Припустимо, якась історична подія сталася того ж дня, коли заснували ваш улюблений гурт або народилася ваша мама. Утім, тут слід бути обережним: не вибирайте події з вашого життя, які важко пригадати, інакше під час тесту це вам не допоможе.

Водночас формулу можна перетворити на кумедний вираз: наприклад, E=mc2 гарно запам’ятовується фразою "Є у кума шматок м’яса і два шматки сала".

Окрім того, спробуйте визначити, який тип пам’яті у вас найбільше розвинений: зоровий, слуховий чи моторний. Для першого типу радимо використовувати зображення або візуалізувати подію чи поняття, які треба вивчити.

Якщо у вас краще розвинена слухова пам’ять, проказуйте подумки імена, дати, визначення та формули. Тим, у кого гарна моторна пам’ять, радимо писати шпаргалки або конспекти. Стисло викладіть основну інформацію та перечитуйте її.

До теми Зміни в ЗНО у 2021: всі деталі про те, як буде проходити тестування у наступному році

Порада, як запам'ятовувати матеріал. Психологи встановили, що наша оперативна пам'ять при одночасному сприйнятті здатна утримати і потім відтворити в середньому лише сім об'єктів. Тому матеріал краще розбивати на смислові шматки, які потрібно узагальнювати.

Як повторювати? Перекажіть текст своїми словами, і ви легше його запам'ятаєте, аніж просто прочитавши багато разів. Загалом, будь-яка аналітична робота з текстом дозволяє краще його запам'ятати.

Аби вступити до вишу на обрану спеціальність, абітурієнтам у 2021 році необхідно скласти тестування з двох обов’язкових предметів – української мови (або української мови та літератури) та математики.

Проте загалом до переліку предметів ЗНО входить 11 дисциплін. Учасник має обрати ті, які вимагає спеціальність, куди він/вона планує вступати.

Тому ми підготували важливі поради та теми, які необхідно вивчити. Їх важливо роздрукувати, аби не загубити, та вивчити по цьому важливу інформацію. Це допоможе вам орієнтуватися у завданнях.

А для того, щоб зібрати і не загубити важливу інформацію, варто все роздрукувати. Для цього радимо використовувати принтери Canon серії MegaTank , які зберігають якість документів та чіткість тексту. А одна заправка забезпечує друк приблизно 7 тисяч копій.



Принтер Canon серії MegaTank / Фото 24 канал

ЗНО з української мови

Готуючись складати тести з української мови, важливо розуміти, що вам варто повторити матеріал, який ви вивчили за весь час перебування у школі: фонетика, морфологія, синтаксис. Усі правила важливо повторити.

Що обов’язково варто повторити з української мови:

Починайте повторювати мову з розділу фонетики зокрема, згадайте про наголоси та як рахувати звуки в словах.

Згадайте морфологію: це частини мови, їхня взаємодія між собою, правила словозміни.

Особливу увагу приділіть синтаксису, якому присвячена велика частка завдань у тестах: побудова речень – далеко не найпростіша тема, тому тут потрібно багато практики.

Готуйтесь до тестів з мови за принципом «від теорії до практики»: спочатку повторіть правила, потім виконайте тренувальні тести, а якщо тема складна – розгорнуті вправи.

Також не забувайте читати, практикувати аналіз тексту, тренуйтеся в написанні творів – адже, крім тестів, на вас чекає завдання з написання власного тексту. До речі, краще, якщо ваші твори зможе оцінити викладач.

ЗНО з української літератури

А от готуватися до тестування з української літератури потрібно заздалегідь. Аби гарно скласти тести, вам потрібно орієнтуватися у величезній кількості тем та творів, починаючи з фольклору і завершуючи сучасними творами.

Що обов’язково варто повторити з української літератури:

Найкращий спосіб підготуватись – прочитати всі програмні твори. Якщо ви щось упустили з програми, то починайте надолужувати згаяне: читайте та конспектуйте від руки, аби краще запам’ятати сюжет та персонажів.

А якщо ви пізно почали готуватися, не встигаєте прочитати все або вам потрібно освіжити спогади про твори, вам допоможуть стислі тексти (знайти скорочені версії та перекази творів програми ЗНО 2021 можна в інтернеті).

Також можна обговорювати з кимось кожну прочитану книгу. Для цього, до речі, ідеально підійдуть онлайн-заняття з підготовки до ЗНО, які значно полегшують процес засвоєння навчального матеріалу.

Найголовніше, що необхідно запам’ятати про прочитані твори, – це жанрова специфіка, імена та характеристика персонажів. Також важливо знати знакові дати, періоди та персоналії історії української літератури.

Також дивіться екранізації програмних творів – це допоможе краще запам’ятати сюжет та характерні особливості головних героїв.

ЗНО з математики

ЗНО з української літератури:– дивіться за посиланням

Готуючись до тестування з математики, пам’ятайте, що на ЗНО будуть не стандартні задачки, а нетривіальні завдання, в яких стануть у пригоді кмітливість та логіка.

Що обов’язково варто повторити з математики:

Для підготовки до ЗНО з математики почніть повторювати матеріал з 7 класу, аби освіжити в пам’яті вже вивчене та заповнити прогалини. Потім поступово переходьте від простих до більш складних тем.

Також після кожного тематичного блоку практикуйтеся та вирішуйте тести. Якщо якась тема дається важко, приділяйте більше часу практиці: вирішуйте якомога більше задач з підручників, спеціальних посібників з математики та тестів за минулі роки онлайн. Так ви наб’єте руку і почуватиметесь впевненіше.

Вчіть формули, адже вони важливі для вирішення задач з тригонометрії, яка займає значне місце в тестах. Випишіть їх собі на окремий аркуш або роздрукуйте, повторюйте, регулярно використовуйте, практикуючись у вирішенні задач.

Якщо ви знаєте свої слабкі місця і самотужки із засвоєнням матеріалу не можете впоратися, почніть займатися з репетитором.

iLearn

ЗНО з математики у 2021 році:– читайте за посиланням

В Україні запустили потужну сучасну гейміфіковану платформу iLearn. На платформі доступні щоденні навчальні вебінари та розміщені онлайн-курси з основних шкільних предметів. Функціонал платформи гейміфікований, а це робить процес навчання інтерактивним та цікавим. А під час реєстрації на платформі користувач створює свого віртуального героя.

Їх також можна переглянути на ютуб-каналі. До підготовки навчальних матеріалів залучені одні з найкращих педагогів України – професіонали з досвідом онлайн-підготовки до ЗНО, чиї учні отримували результати 195 і більше балів.

EdEra

Там є онлайн-курси з основних предметів. Вони побудовані у формі корисних порад, а також допоможуть повторити теоретичні знання з української мови і загалом підготуватися до тестування.

Програма з кожного предмету розрахована приблизно на 5-7 тижнів по 4 години. Всього містить 15-16 відеолекцій, тестові завдання та текстовий конспект.

ZNO.IF.UA

На цьому сайті зібрана необхідна інформація винятково з української мови та літератури. Тут також є база завдань ЗНО за минулі роки.

Окрім того, на платформі публікується теоретична інформація для підготовки: біографії письменників, аналізи творів, приклади вдалого написання власного висловлювання.

Ютуб-канал ZNOUA

Всього на ютуб-каналі 77 відеоуроків про підготовку до ЗНО з математики. Серед них – лекції з алгебри, геометрії, тригонометрії та вищої математики.

Також там є приклади розв'язання складних задач, або поради, як швидко освоїти потрібний матеріал.

EdEra або Be Smart для англійської мови

Курс у EdEra допомагає підтягнути граматику та спеціалізується на частинах мови. Він розрахований на 6 тижнів по 4 години занять. Всього є 12 лекцій.

А програма у Be Smart допоможе швидко повторити весь матеріал зі шкільного курсу англійської мови. Вона складається з 3 модулів, які містять в собі теми з різною лексикологією. Наприклад, школа, культура, спорт, політика та інші. Також є тест для самоперевірки тривалістю 2 години.