Журналісти 24 каналу підготували для вас найцікавіші та найважливіші події, які відбулися цього тижня у сфері української освіти.

Підготовка учнів до навчання

Вже незабаром 1 вересня, тож батьки починають збирати свою малечу до школи. Експерти підрахували, скільки доведеться витратити на все необхідне для навчання школяра.

Важливо Як навчати учнів під час пандемії: детальна інструкція від МОН

Так, зібрати хлопчика до школи можна в середньому за 2 305 гривень, натомість на дівчинку доведеться витратити на кілька гривень більше, загалом вийде десь 2 345 гривень.

Чи потрібно школярам проходити медогляд перед школою? Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, що учні повинні пройти медичний догляд перед школою, проте це не обов'язково робити саме перед початком навчального року.

Так, першокласники мають пройти медичний огляд, бо це базова перевірка стану здоров’я перед школою, але зробити це можна пізніше на місяць-півтора. А школярам 2-11 класів потрібно пройти медогляд раз на рік і не обов’язково перед навчальним роком, а бажано ближче до іменин дитини.

Також цьогоріч батьки можуть не нести до школи карту щеплень дитини, проте вакцинувати дитину треба відповідно до календаря щеплень.



Навчання у школах з 1 вересня / Фото НУШ

Як директору підготувати школу до початку навчання? Є кілька рекомендацій для керівників закладів середньої освіти щодо підготовки до 1 вересня. Перш за все, директор школи повинен оцінити готовність школи згідно протиепідемічних заходів та умов протипожежної безпеки.

Також окремо варто розробити порядок організації навчання на карантині та комунікувати з батьками та підтримувати учнів. Адже зараз у них підвищена тривожність, бо ніхто не знає точно, яким буде навчання під час пандемії.

Окрім того, директор має сприяти підвищенню кваліфікації вчителів. Нещодавно МОН розробило проєкт про професійний стандарт директора школи. Більше про це – читайте тут.

Чи всі школи відкриються з 1 вересня

Які школи можуть не відкритися? З 1 вересня не всі школи в Україні відкриють свої двері для учнів. Ті заклади освіти, які потраплять до "червоної зони" епідеміологічної небезпеки навчатимуть школярів дистанційно.

Так, з 17 серпня до "червоних" зон в Україні потрапили міста Самбір (Львівська область), Біляївка (Одеська область), Дубно (Рівненська область), Городенківський і Косівський райони (Івано-Франківська області), Костопільський і Рівненський райони (Рівненська область) і Кіцманський район (Чернівецька область). Тому там школи можуть почати навчання онлайн.

Але зазначимо, що кожні 14 днів перехід регіону з однієї до іншої зони вирішуватиме Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки. Тож, до 1 вересня ці дані зміняться.

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Як працюватимуть дитячі садочки

Вже з 1 вересня садки мають запрацювати всюди, окрім "червоної" зони адаптивного карантину. Додамо, що раніше Шкарлет запевняв, що батьки можуть не пускати дітей до садочків, якщо бояться коронавірусу.

Як організувати безпечні умови для навчання у дитсадку

проводити температурний скринінг для дітей та всіх працівників закладу дошкільної освіти;

заходити до садка можна тільки у масці або респіраторі, але їх можна не використовувати дітям під час занять в приміщеннях;

забезпечити дитсадок антисептиками та рідким милом у туалетах;

на період карантину рекомендується розробити адаптивний графік для прогулянок та занять, обмежити кількість дітей у групах, надавати пріоритет активностям на вулиці;

у дітей, які матимуть ознаки гострого респіраторного захворювання або температуру понад 37,2 ізолюватимуть у окремій кімнаті тощо.

Більше про те, як навчатимуть дітей у садочках та рекомендації від ЮНІСЕФ – читайте за посиланням.

Важливі рішення МОН

МОН планує проводити позапланові перевірки шкіл. Зокрема, будуть оцінювати, чи дотримується заклад освіти всіх вимог законодавства.

Які школи перевірятимуть? Підставою для проведення позапланової перевірки є звернення фізичної особи про порушення у закладі освіти, рішення Державної служби у якості освіти чи зверення освітнього омбудсмена.

Також Уряд доручив очільникам МОН та МОЗ перевірити всі школи та садочки до початку навчання та після 1 вересня, щоб дізнатися, чи дотримуються там правил безпеки в умовах пандемії.



Вимоги до роботи шкіл в Україні з 1 вересня / Інфографіка 24 каналу

Також у МОН повідомили, що у новому навчальному році теленавчання продовжиться. Бо це допомагає донести освітню інформацію до дітей з найвіддаленіших куточків України. Спробують охопити набагато більшу аудиторію цих уроків, включно до 11 класу.

Заяви Шкарлета та Ляшка

Т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що у Міносвіти хоче збільшити вагу атестату при вступі до вишів, щоб це мотивувало учнів до навчання в школі. Хоча зараз за законом вага атестату у конкурсному балі може бути не більше 10%. Натомість освітні експерти кажуть, що це погана ідея. Чому – читайте у матеріалі.

Заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що з часом вони приймуть нові зміни щодо навчання в період пандемії. Так, у сприятливій епідемічній ситуації вчителі зможуть викладати предмет без маски, а у "помаранчевій" зоні вони носитимуть на уроках захисний екран для обличчя.

Тимчасово виконуючий обов'язки міністра освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що у новому навчальному році теленавчання продовжиться. Бо це допомагає донести освітню інформацію до дітей з найвіддаленіших куточків України.

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Підсумки у сфері вищої освіти

Кабмін утворив в Одесі два нові університети. Вони з'явлилися шляхом реорганізації інших вишів. Тож, тепер у місті є Державний університет "Одеська політехніка" та Державний університет інтелектуальних технологій та зв’язку. Студентів автоматично переведуть в нові виші.

Також заклади професійної освіти до 1 листопада зможуть приймати документи та зараховувати вступників. Зокрема, йдеться лише про прийом документів від вступників на спеціальність "Кваліфікований робітник".

Як проводитимуть навчання у закладі профосвіти? Управлінці самостійно вирішуватимуть, як працюватимуть заклади. Але варто адаптувати графік навчання. Наприклад, теоретичні заняття можна проводити у змішаній формі і ділити групи на підгрупи, а виробниче навчання краще проводити в закладі.