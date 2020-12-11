Сьогодні існує чимало способів пізнавати навколишній світ і навчатися чомусь новому. Один з найпростіших, а головне, безкоштовних способів є перегляд цікавих освітніх роликів на YouTube.

Існує безліч цікавих та корисних каналів як іноземних, так і українських, і ми зібрали для тебе добірку, яка допоможе дізнатися чимало нової інформації.

Вчитися ніколи не пізно, ще ж і надто, коли за вікном зима, а в країні – карантин. До того ж, процес перегляду освітніх відео важким не назвеш, а зробити його приємним можна за допомогою теплого чаю чи кави.

Український YouTube лише набирає обертів, тож по-справжньому якісних та популярних каналів рідною мовою тут не багато. Однак вони є і ми підготували підбірку з 5 каналів українською та англійською, які цікаво розповідають про не прості речі та розширюють знання про все, що тебе оточує.

Пізнавальні канали українською

Цікава наука

Канал займається озвучуванням переважно англомовних популярних відео наукової тематики. Відтак, тема роликів дуже різноманітна: хімія, біологія, фізика, математика й астрономія. Ролики будуть цікаві як дорослим, так і дітям, адже інформація зазвичай доступна й легка для засвоєння.

Головна мета каналу – підвищення рівня наукової грамотності українців. На сьогодні канал має 113 тисяч підписників.

Цікаве відео про те, як велосипед зберігає стійкість:

Ukraїner

Канал розповідає про мальовничі куточки України і робить це дуже красиво. Медіа-проєктом займається молода команда, яка активно використовує різноманітну техніку – від сучасних камер до дронів, щоб у всій красі показати різноманітну Україну. На каналі можна побачити не лише цікаві місця про які ви не знали, а й тут зможете познайомитися з унікальною культурою та ремеслом українців.

Аудиторія каналу сьогодні налічує 143 тисячі підписників.

Інноваційна металообробка в Україні, пізнавальне відео:

Tokar.ua

Цей український проєкт доступною мовою розповідає про науку, технології, винаходи, космос, історію, екологію, відновлювану енергію та електротранспорт. Автором проєкту є редактор української версії Вікіпедії Назар Токар.

Варто відзначити, що інформація у відео завжди добре перевірена та береться з надійних та авторитетних джерел.

Підписниками каналу сьогодні є 35,4 тисячі користувачів.

Корисне відео про безпеку в інтернеті:

Клятий раціоналіст

Автор каналу – Артем Албул – розповідає підписникам про науку та розвінчує десятки міфів, які впевнено вкоренилися у нашому житті. Тематика каналу різноманітна, однак вона тісно пов’язана з наукою та медициною. На каналі можна знайти відео, де автор запрошує науковців для обговорення тієї чи іншої теми, це завжди цікаво та пізнавально.

Аудиторія каналу – 91 тисяча користувачів.

Відео про шкоду переведення годинників:

Мистецький арсенал

Канал розповідає про культуру, а тематика відео стосується сучасного мистецтва, нової музики, театру, літератури та музейної справи. На каналі також можна знайти авторський курс театрознавиці та докторки мистецтвознавства Ганни Веселовської з історії українського театру.

Аудиторія каналу не велика – 4,5 тисячі користувачів, однак контент вкрай корисний та пізнавальний.

Цікаве відео про інвестиції в культурні інституції:

Під час карантину не варто обмежуватися лише переглядом відео на YouTube, це чудовий шанс самому спробувати стати блогером. Для цього потрібно не так вже й багато: цікава ідея та устаткування. Якщо ідея це цілком ваша робота, то про устаткування подбали за вас. Недорогий набір Canon EOS M50 Web Kit складається з найнеобхідніших для блогера-початківця елементів.

До складу EOS M50 Web Kit входять:

камера Canon EOS M50;

програмне забезпечення EOS Webcam Utility;

об'єктив Canon EF-M 15-45mm f/3.5-6.3;

стереомікрофон Rode VideoMic GO;

штатив Slik Sprint Pro III 3 Way BK;

карта пам’яті SDXC, карта пам'яті 64GB;

покрокова інструкція з встановлення та використання;

зарядка на 220 Вольт.

Сучасна бездзеркальна фотокамера EOS M50 з роздільною здатністю 24 мегапікселі та сенсором 22,3x14,9 мм забезпечить красиву та чисту картинку. Особливістю камери є її висока світлочутливість – 51200ISO, яка дає змогу знімати відео в умовах не достатнього кімнатного освітлення, тож не доведеться витрачатися на лайтбокси або майструвати їх самостійно.

Камера може знімати відео в 4К та має спеціальний адаптер, який розширяє арсенал сумісної оптики, тож в майбутньому можна підібрати кілька об’єктивів для різних потреб та умов. Крім того, ви завжди можете зняти камеру зі штатива та використовувати за прямим призначенням у відпустці чи під час подорожі.

Варто додати, що виробник подбав про те, щоб камеру можна було швидко налаштувати та підключити без зайвої мороки. Набір EOS M50 Web Kit легко підключається до комп’ютера через стандартний USB кабель. Далі залишається лише встановити безкоштовне програмне забезпечення EOS Webcam Utility.

Якщо ж у вас виникнуть питання у процесі підключення чи налаштування обладнання, виробник підготував кілька детальних відеоінструкцій. Крім того, можна завантажити інструкції в PDF форматі, де покроково розповідають, як все правильно налаштувати.

Зрештою, ви завжди можете поставити питання фахівцеві, який допоможе вам у випадку, якщо щось не вдалося налаштувати.