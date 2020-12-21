У Києві та Львові 21 грудня відбувся мітинг проти Сергія Шкарлета. Люди вимагають відставки новопризначеного міністра освіти і науки.

Київ

Акція під Офісом Президента відбувається під гаслом "Стоп Шкарлет – не дамо вбити освіту!". Про це повідомляє 24 канал.

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Протест перемістили з дворика Офісу Президента до входу з вулиці Банкової, 9. Правоохоронці пояснили, що у дворику розгорнули різдвяний ярмарок, а тому там може перебувати лише до 300 людей, окрім цього там багато дітей.

Акція протесту проти Сергія Шкарлета: фото 24 каналу, Андрія Костюка, Олега Климчука, Тетяни Крохмаль

Люди запевняють, що їм не потрібний міністр, який був "відданим членом "Партії регіонів", за університетські кошти купив собі автомобіль за 60 тисяч доларів, радо отримував нагороди від Дмитра Табачника тощо".

На акції зібрались приблизно 300 людей, серед них – студенти, активісти та представники різних університетів. Під час заходу вони збирають підписи за відставку Сергія Шкарлета. Є також й правоохоронці, але більшість з них перебувають всередині ОП.

Активісти принесли зі собою плакати з оригінальними гаслами та запалили фаєра.



Під ОП запалили фаєра / Фото 24 каналу, Олега Климчука

Протест проти призначення Сергія Шкарлета: дивіться пряму трансляцію

Львів

У Львові під обласною радою також влаштували протест проти призначення Сергія Шкарлета. Студенти принесли зі собою плакати з вимогами звільнити міністра. На акції зібрались приблизно 50 людей.

Протест проти Сергія Шкарлета у Львові: Фото 24 каналу, Ростислава Радиша, Віри Щадило