Під Києвом вчителька вдарила першокласника головою об парту: подробиці

Під Києвом вчителька молодших класів Лариса Рудик вчиняла булінг над учнями. Одного школяра вона вдарила головою об парту так, що в нього аж пішла кров з губи.

Вчителька вдарила учня головою об парту

Інцидент стався в академічному ліцеї №4 у місті Обухів, що на Київщині. У фейсбук-спільноті “Батьки SOS” назвали ім’я вчительки – Рудик Лариса Михайлівна.

До теми На Закарпатті вчителька цькувала першокласницю: що кажуть у школі

У постанові суду йдеться про булінг від вчительки. Зокрема, Лариса Рудик:

11 лютого 2021 року під час уроку вдарила першокласника головою об парту , від завданого удару в дитини виступила крові на губі. Також вона притискала його палець під час слідкування за текстом, завдаючи йому фізичного болю.

, від завданого удару в дитини виступила крові на губі. Також вона притискала його палець під час слідкування за текстом, завдаючи йому фізичного болю. 28 жовтня 2021 року вдарила учня другого класу рукою по спині , бо він крутився за партою.

, бо він крутився за партою. Крім фізичного насильства, вона застосувала за цей період (з лютого по листопад) психологічне насильство відносно дитини, використовуючи образи, крик та залякування.

Зазначимо, що у судовій справі йдеться про різних дітей. Кілька місяців поспіль вчителька шкодила фізичному і психологічному здоров'ю малолітніх дітей 6 – 7 років.

Окрім того, одна дівчинка, побачивши як вчителька вдарила хлопчика об парту, з переляку втекла з уроків додому і два дні відмовлялася ходити до школи. З нею працював психолог.

Хлопчика перевели до іншої школи

Бабуся учня, яка в суді виступила свідком, розповіла, що з лютого по листопад її внук зазнавав фізичного та психологічного тиску з боку Лариси Рудик.

Постраждалий хлопчик носив окуляри, але попри це, педагогиня пересадила дитину на останню парту, зазначивши, що "він буде сидіти там до старості". Потім додала, що "якщо вона така погана та зла, то чому повинна йому допомагати".

Негативне відношення вчительки до дитини спричинило формування в класі негативного ставлення до нього від інших дітей. А звернення до директора школи нічого не змінили,

– йдеться у судовій справі.

Згодом бабуся, не подолавши булінг вчительки до дитини, в грудні 2021 року була змушена перевести його до іншої школи, яку він наразі відвідує.

Як покарали вчительку

Суд визнав Ларису Рудик винною у вчинені булінгу, але лише постановив її сплатити штраф в розмірі 1700 гривень. Також вона заплатить судовий збір у розмірі 496 гривень.

У фейсбук-спільноті додали, що вчителька досі продовжує працювати у школі.

До слова, на Одещині 13-річний хлопець тримав у страху вчителів. Учень систематично порушував дисципліну та знущався з вчителів математики та географії. Деталі – читайте у статті.