Під Києвом 10-річну дитину викрали зі школи через конфлікт між батьками: подробиці

У місті Вишневе, що на Київщині, просто під час занять викрали 10-річного школяра. Машина поїхала в невідомому напрямку. За даними поліції, це сталося через конфлікт між батьками.

Що відомо про викрадення школяра

10-річну дитину викрали просто під час навчального процесу. Школяра затягли в машину і відвезли в невідомому напрямку.

До теми Одеським учням хочуть заборонити користуватися телефонами в школах

Працівники ліцею одразу повідомили поліцію про викрадення дитини. На місце події прибула слідчо-оперативна група, щоб опитати свідків.

Як розшукали "викрадачів"

Керівник головного управління Нацполіції в Київській області оголосив про введення спеціальної поліцейської операції та задіяв карний розшук.

Вже в Бориспільському районі працівники батальйону патрульної поліції зупинили автомобіль. У салоні знаходився хлопчик, який зник з навчального закладу, а також його мати і родичі.



Хлопчика оперативно розшукали / Фото поліції Київської області

Чому викрали школяра? Виявилося, що даний інцидент – це чергова спроба з'ясування стосунків між батьками, які перебувають у конфліктних стосунках. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.



Поліція затримала "викрадачів" / Фото поліції Київської області

Правоохоронці закликали батьків вирішувати питання щодо виховання та місця перебування дитини у правовому полі, без вчинення кримінальних правопорушень.

До слова, у Полтаві п’ятикласник тероризує ліцей № 6 "Лідер", у якому навчається. Батьки інших учнів розповіли, що хлопець приносить до школи ніж, газовий балончик, залякує вчителів і дітей. Деталі – читайте у статті.