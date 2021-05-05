Впродовж року троє хлопців психологічно принижували 14-річну дівчину та висловлювалися нецензурну лайку на її адресу.

До теми У передсмертній записці звинуватила вчителів у булінгу: школярка з Запоріжжя покінчила з життям

Дівчина намагалася покінчити з життям

Через це учениця відмовилася ходити на навчання до інтернату. А згодом вона навіть спробувала вбити себе. Для цього вона наковталася пігулок.

Але, на щастя, школярку вчасно доправили до лікарні, тож її вдалося врятувати.

Про це повідомили в поліцію, де правоохоронці відкрили кримінальне провадження через доведення до самогубства. Працівники поліції перевірили факт булінгу в інтернаті.

Потерпіла розповіла, що вона понад рік навчається в інтернаті і весь цей час троє 17-річних старшокласників знущаються та принижують її. Це підтвердили і батьки дівчинки. Вони пояснили, що донька відмовлялася їхати на навчання, після чого наковталася пігулок,

– розповіли у поліції.

Стосовно кривдників склали адміністративні протоколи за статтею булінг.

Що кажуть в інтернаті

Керівництво інтернату запевнило, що з дітьми постійно проводять бесіди на тему булінгу. Також там заявили, що дівчинка сама провокувала старшокласників.

Пізніше дехто з учнів зізнався, що підлітки насправді без причини ображали ученицю.

Додамо, що потерпіла дівчинка зараз навчається дистанційно. Її батьки вирішуватимуть, чи залишати доньку у цьому навчальному закладі.

До слова, у школі Кривого Рогу троє дівчат жорстоко побили однолітку. Школярки спочатку поставили дівчину на коліна, а потім почали завдавати ударів. Деталі інциденту – читайте за посиланням.