У Харківській гімназії №116 усі карантинні заходи сходять нанівець. Адже зранку під школою учні вистоюють довжелезні черги, щоб потрапити усередину.

Очевидці зафіксували, як у Харківській гімназії діти намагаються потрапити до школи, передає телеграм-канал "Мій Харків".

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А черги з’явилися через те, що на вході до школи усі учні змушені проходити обов'язковий температурний скринінг. Але через велику кількість дітей працівники школи не встигають вимірювати їм температуру, тож діти просто стають у черги та чекають.

"У Харківській гімназії №116 порушують усі заходи карантину. Діти заходять до школи в один час, через один вхід, і через це змушені по пів години стояти в черзі. SOS – це просто беззаконня", – підписали автори.



До слова, у Харкові більшість шкіл відкрили свої двері для учнів 1 вересня. До прикладу, у мережі з’явилися фото, як діти прийшли на уроки в Богодухівську гімназію №1.