Відставав у навчанні: під Дніпром школяр намагався покінчити з життям через майбутнє ЗНО

Учень 11 класу з Верхньодніпровська Дніпропетровської області побоювався, що не складе ЗНО через відставання у навчанні. Тому він намагався накласти на себе руки.

Юнак не бачив майбутнього через те, що припускав не вступити до вишу. Тож, він намагався зарізати себе ножем.

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Але його вдалося врятувати. Одинадцятикласника з різаною раною передпліччя вранці доправили до лікарні Дніпра.

Свій вчинок учень пояснив тим, що попереду ЗНО, а він відстає у навчанні і впевнений, що не складе тестування і нікуди не вступить, а отже – не має майбутнього.

Зазначимо, що хлопець виховується в дитячому будинку сімейного типу. Школяр заперечив, що до самогубства його підбурювали близькі або сторонні люди. Його направили на амбулаторне лікування.

До слова, у Кривому Розі рятувальникам вдалось врятувати дівчину від самогубства. Вони витягнути її з річки. Так, дівчина стрибнула з автомобільного мосту у крижану воду Саксагані.